Son Dakika | Özgür Özel CHP'den istifa etti! Yeni Parti kuruldu

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Özgür Özel, CHP'den istifa etti. Özel, yeni parti kurdu. Kurulan partinin ismi de Yeni Parti oldu. Özel ile beraber toplam 91 CHP'li vekil istifa etti. Yeni Parti'ye Özel ile beraber vekillerin geçişi ile Türkiye'nin ana muhalefet partisi de değişmiş oldu.

LOGOSU BELLİ OLDU

Özel, profilindeki CHP Genel Başkanı sıfatını kaldırdı. Özel, Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözü yazılı kapak fotoğrafını ekledi. Parti logosu da böylece belli oldu.

Yeni Parti'nin ismini öne çıkaran sade bir logo tercih ettiği görüldü.

Yeni Parti'nin logosuyla kullanılan görselde Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözü ve Özgür Özel'in 19 Nisan 2025'te tarihi kalabalıkla gerçekleştirdiği Yozgat mitinginden bir fotoğraf yer aldı.

YENİ PARTİ'NİN KURULUŞ DİLEKÇESİ BAKANLIKTA

Yeni Parti'nin kurmayları, kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na götürdü.

Resmi işlemlerin tamamlanması ile Türkiye'nin tapu senedi olarak bilinen Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı gün kurulmuş olacak.

Kuruluş belgelerinin bakanlığa teslimin ardından Murat Emir, 12.15'te açıklama yapacak.

91 vekilin CHP'den istifa edip yeni partinin kuruluşu imzacı olduğu öğrenildi.

YENİ PARTİ İÇİN İLK RESMİ AÇIKLAMA

Murat Emir, Yeni Parti adına ilk resmi açıklamayı yaptı. Emir, "Liderimiz Özgür Özel, ‘YENİ Parti’mizin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. 91 milletvekilimiz YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Başlıyoruz!" dedi.

İSTİFA VİDEOSU PAYLAŞILDI

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. Özel'in istifası video paylaşılarak duyuruldu. Özel imzasını attıktan sonra "Vatana millete partimize hepimize hayırlı olsun" dedi.

Özel aynı zamanda yeni partinin kuruluş evraklarını da imzaladı.

Böylece yeni partinin kuruluşu için en son imzayı veren kişi oldu.

Özgür Özel'in yakasında da CHP rozeti olması da dikkat çekti.