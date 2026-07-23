Rojin Kabaiş'in incelemeye gönderilen telefonu geri geldi: Çin de İspanya ile aynı yanıtı verdi

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan sonra 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ROJİN KABAİŞ'İN İNCELEMEYE GÖNDERİLEN TELEFONU GERİ GELDİ: ÇİN DE İSPANYA İLE AYNI YANITI VERDİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla teknik inceleme için 30 Nisan'da Çin'e gönderilen Kabaiş'in cep telefonu Türkiye'ye geri gönderildi.

Çin'de hazırlanan 6 sayfalık teknik raporda, telefona müdahale edilmesi veya erişim sağlanması halinde cihazdaki tüm verilerin silinebileceği belirtildi. Bu nedenle yapılan incelemelere rağmen telefona erişim sağlanamadığı bildirildi.

Kabaiş'in cep telefonu daha önce de İspanya'ya gönderilmiş, burada yapılan incelemelerde de şifre kırılamamış ve cihazdaki verilere ulaşılamamıştı.

AİLE YENİ TALEBİNİ İLETTİ: TELEFON YENİDEN İNCELENEBİLİR

CNN Türk Muhabiri Burak Emek'in aktardığına göre, önümüzdeki günlerde telefonun yeniden teknik incelemeye alınmasına yönelik yeni bir çalışma yapılması planlanıyor.

Numedya24'te yer alan bilgilere göre ise Kabaiş ailesinin avukatları, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni başvurularda bulundu.

Başvuruda; Van Gölü'ndeki tüm tekne ve gemilerin GPS ile kamera kayıtlarının incelenmesi,

tekne sahipleri ve çalışanlarından DNA örnekleri alınması, Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulunana kadar havadan çekilen helikopter ve İHA görüntülerinin yeniden incelenmesi talep edildi.

ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASINDA NELER OLMUŞTU?

Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılmıştı.

Dönemin Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile Van Valiliği olayın intihar olduğunu değerlendirmiş, aile ise cinayet şüphesi bulunduğunu belirterek soruşturmanın genişletilmesini talep etmişti.

Ekim 2025'te açıklanan Adli Tıp Kurumu raporunda Kabaiş'in bedeninde iki erkeğe ait DNA bulunduğu belirtilmişti. Bunun ardından Van Barosu ile kadın örgütleri dönemin savcısı ve Adli Tıp Kurumu yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Öte yandan Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, KYK yurdu yönetimi hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı iptal ederek yurt idarecileri hakkında ihmal iddialarının soruşturulmasının önünü açmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de dosya için özel bir ekibin görevlendirildiğini açıklamıştı.