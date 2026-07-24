Dikkat: Filenin Sultanları'nın yarı final maçını yayınlayacak kanal değişti
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'deki Milletler Ligi'nde yarı finalde Çin'ye karşılaşacak. Milli takımın maçını yayınlayacak kanal değişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'in Makao şehrinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) yarı finale yükseldi.
Filenin Sultanları, VNL çeyrek finalinde Kanada'yı ilk seti kaybetmesine rağmen sonraki 3 seti alarak yendi.
Millilerimiz, üst üste sekizinci kez adını yazdırdığı VNL çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 (22-25, 25-21, 25-21,25-17) mağlup etti.
Milletler Ligi'nde millilerimizin rakibini belirleyecek maçta ise ABD ile ev sahibi Çin karşı karşıya geldi.
Çok çekişmeli geçen bu maçı Çin 3-2 (15-25 , 25-23 , 25-20 , 17-25 , 15-13) kazandı ve millilerimizin yarı finaldeki rakibi oldu.
Filenin Sultanları, yarı finalde 25 Temmuz 2026, Cumartesi günü Çin'le karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları'nın yarı final maçının kanalı da değişti. Millilerin maçları TRT Spor'dan ekrana geliyordu.
Çin maçının ise TRT 1'den yayınlanacağı bildirildi. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.