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Halk TV Spor Dikkat: Filenin Sultanları'nın yarı final maçını yayınlayacak kanal değişti

Dikkat: Filenin Sultanları'nın yarı final maçını yayınlayacak kanal değişti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'deki Milletler Ligi'nde yarı finalde Çin'ye karşılaşacak. Milli takımın maçını yayınlayacak kanal değişti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Dikkat: Filenin Sultanları'nın yarı final maçını yayınlayacak kanal değişti - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'in Makao şehrinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) yarı finale yükseldi.

Dikkat: Filenin Sultanları'nın yarı final maçını yayınlayacak kanal değişti - Fotoğraf: 2
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Filenin Sultanları, VNL çeyrek finalinde Kanada'yı ilk seti kaybetmesine rağmen sonraki 3 seti alarak yendi.

Dikkat: Filenin Sultanları'nın yarı final maçını yayınlayacak kanal değişti - Fotoğraf: 3
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Millilerimiz, üst üste sekizinci kez adını yazdırdığı VNL çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 (22-25, 25-21, 25-21,25-17) mağlup etti.

Dikkat: Filenin Sultanları'nın yarı final maçını yayınlayacak kanal değişti - Fotoğraf: 4
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Milletler Ligi'nde millilerimizin rakibini belirleyecek maçta ise ABD ile ev sahibi Çin karşı karşıya geldi.

Dikkat: Filenin Sultanları'nın yarı final maçını yayınlayacak kanal değişti - Fotoğraf: 5
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Çok çekişmeli geçen bu maçı Çin 3-2 (15-25 , 25-23 , 25-20 , 17-25 , 15-13) kazandı ve millilerimizin yarı finaldeki rakibi oldu.

Dikkat: Filenin Sultanları'nın yarı final maçını yayınlayacak kanal değişti - Fotoğraf: 6
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Filenin Sultanları, yarı finalde 25 Temmuz 2026, Cumartesi günü Çin'le karşı karşıya gelecek.

Dikkat: Filenin Sultanları'nın yarı final maçını yayınlayacak kanal değişti - Fotoğraf: 7
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Filenin Sultanları'nın yarı final maçının kanalı da değişti. Millilerin maçları TRT Spor'dan ekrana geliyordu.

Dikkat: Filenin Sultanları'nın yarı final maçını yayınlayacak kanal değişti - Fotoğraf: 8
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Çin maçının ise TRT 1'den yayınlanacağı bildirildi. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

Filenin Sultanları Milli Takım Çin TRT
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