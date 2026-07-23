CHP'de istifa dalgası tüm ülkeyi sardı

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in son grup toplantısında yeni parti sürecine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından CHP'deki istifa hareketi dalga dalga büyüyor.Türkiye'nin dört bir yanındaki parti örgütleri, belediye meclis üyeleri ve partinin sembol isimleri, yeni siyasi oluşuma katılmak üzere peş peşe istifa ediyor.

PARTİNİN ÇINARLARI VE ESKİ PARLAMENTERLERDEN VEDA

Özgür Özel'in yeni siyasi parti kurulacağını açıklamasının ardından başlayan dalga, partinin kıdemli isimlerine de ulaştı. CHP'nin yaşayan en yaşlı ve en eski üyelerinden, 103 yaşındaki 80 yıllık partili Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmen Abdurrahman Gezer, 1946'dan bu yana üyesi olduğu partiden ayrıldığını açıkladı. Yalova'nın ve CHP'nin çınarı olarak bilinen Gezer, sosyal medya hesabından "1946 yılında Üye olduğum CHP'den 21 Temmuz 2026 tarihi itibariyle istifa ettim. İlanen duyurulur" ifadelerini paylaştı. Gezer, daha önce yaşanan süreçlerle ilgili "103 yaşını bitiriyorum. Çok yoruldum. Ama CHP’de yaşananlar beni çok yordu" yorumunu yapmıştı.

Partinin eski Grup Başkanvekili ve eski İzmir Milletvekili Kemal Anadol da uzun yıllar görev yaptığı CHP'den ayrıldığını açıkladı. 1961 yılında CHP Ankara İl Gençlik Kolu Başkanlığı ile siyasete başlayan, iki dönem Zonguldak, üç dönem İzmir milletvekilliği ve sekiz yıl Grup Başkanvekilliği yapan Anadol, e-Devlet üzerinden kaydını sildirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu istifa önceki dönemlerde milletvekilliği yapan ve CHP’ye emek veren insanlarla hep birlikte istifa ediyoruz. Partiye çocukluğundan yaşlılığına kadar istifa eden parlamenterlerin sayısı açıklanacak. İstifa kolay kolay yapılacak bir hareket değil, mecbur kaldık. Seçilmiş değil mahkeme kararıyla atanmış ve hukuken çok tartışmalı kayyum sistemi ile yönetilen CHP’de kuruluş ilkelerinden eser kalmadı. Ayrıca 13 defa sandıkta yenilen Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla seçilenlerin içinde genel başkanlığa tekrar oturtulması hazmedilecek bir durum değil. Cunta tarafından 12 Eylül’de kapatılan CHP’yi hep beraber açtık. Biz CHP’nin ilkelerini gerçekten benimseyen ve onu yaşatan bir kadroyuz. Bu nedenle CHP’den şekil olarak ayrılıyoruz ama ideolojik, anlayış olarak ayrılmıyoruz.”

CHP Edirne 22. Dönem Milletvekili ve mevcut Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan’ın amcası Nejat Gencan da üyeliğinden istifa etti. 1976 yılında başlayan siyasi yolculuğunda gençlik kolları başkanlığı, merkez ilçe kurucu üyeliği, il başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulunan Gencan, "Vermiş olduğum emeklere rağmen çok sevdiğim Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istemeyerek ayrılmak zorunda bırakıldım. Tarihin doğru tarafında durulması gerektiğine inanıyorum. Seçilmiş genel başkanımızın yol göstericiliğinde ilerlemek ve yeni bir oluşuma destek vermek için bu yola çıktık" dedi.

EGE VE MARMARA'DA TOPLU KOPUŞLAR

İzmir'de siyasi hareketlilik örgüt tabanına yansıdı. CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı, Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun ve Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu yapacakları basın açıklamasıyla istifa edeceklerini duyurdu. Karşıyaka ve Selçuk İlçe Başkanlıkları, "Bugün sessiz kalma günü değildir. Bugün örgütüne, iradene ve yol arkadaşına sahip çıkma günüdür" açıklaması yaptı.

Narlıdere İlçe Örgütü’nde, 21 kişilik yönetim kurulunun 19 üyesi, İlçe Kadın Kolları ve İlçe Gençlik Kolları yönetimleriyle birlikte CHP üyeliklerinden istifa etti. İlçe Başkanı Mesut Durgun, “AKP hükümeti, Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'yi, koltuk sevdalısı mutlak butlan yönetimini maşa olarak kullanarak parçalamaya yönelik bir süreç yürütmektedir. Meşruiyet yalnızca makamdan doğmaz; örgütün iradesinden doğar. Ülkesini ve milletini sevmeyen, tek derdi koltukları olan küçük mutlak butlan ekibinin hakkımızda verdiği ihraç kararını tanımıyoruz. Asıl mesele ekonomik kriz ve adaletsizliktir” dedi.

Bornova İlçe Örgütü'nde ise İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ın çağrısıyla düzenlenen toplantı sonucunda, görev yapan 153 mahalle temsilcisi CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in kuracağı yeni partide yer alma kararı aldı. Toplantı, Gençlik Marşı söylenerek tamamlandı.

Çanakkale'de CHP İl Başkanlığı önünde istifa işlemleri için bekleyen partililerin oluşturduğu uzun kuyruk Kanal 17'nin kameralarına yansıyarak sosyal medyada gündem oldu.

Balıkesir'de CHP Altıeylül Belediye Meclis Üyesi Osman Budak istifa etti. Mahalle teşkilatından başlayarak hiçbir göreve atanmadan geldiğini vurgulayan Budak, "Siyasette sadakat kişilere değil; ilkelere, Cumhuriyet'e, demokrasiye ve milletin değişim iradesine gösterilmelidir" diyerek Özgür Özel'in öncülüğündeki yeni harekette yer alacağını açıkladı.

CHP Muğla İl Yönetimi, görevlerinden toplu olarak istifa etti. Görevden alınan seçilmiş İl Başkanı Nail Kızıl ile il yönetim kurulu üyeleri, istifa işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamladıktan sonra il başkanlığı binasını kapatarak anahtarı komşulara teslim etti.

İstifa kararının ardından açıklama yapan Nail Kızıl , yaşanan sürecin kendileri açısından zor olduğunu belirterek, "Bunu yapmaktan hiç de mutlu değiliz. Hepimiz duygusalız. Maalesef başka yol bırakmadılar. Cumhuriyeti, Atatürk'ün değerlerini ve gerektiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmak için bu vedayı yapmak zorunda kaldık." dedi.

İl yönetim kurulu üyelerinin istifalarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirdiğini ifade eden Kızıl, Muğla'dan ayrılırken sembolik bir mesaj da verdi. İl başkanlığı binasının kapısını kilitleyen Kızıl, anahtarı komşulara teslim ettiklerini belirterek, "Biz burayı tertemiz bırakıyoruz. Bir gün buraya tekrar geleceğiz. Bıraktığımız gibi bulmak istiyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından partililer "Özgür Türkiye" ve "Özgür CHP" sloganları attı.

İstanbul Şile'de Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve Meclis Üyesi Turan İnanır’ın ardından, Meclis Üyesi Abdullah Gedik de istifa etti. Gedik, “Gördüğüm lüzum üzerine ilçeme, bölgeme ve memleketime vermiş olduğum değeri, katkıyı ve hizmeti yürütememekten dolayı mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum” dedi. İstifalarla Şile Belediyesi Meclis Grubu’nda bağımsız üyelerin sayısı üçe yükseldi.

Edirne'de, butlanla göreve atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi tarafından görevden alınan CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ve Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör istifa etti. Balkanlı, “Üyelerin ve delegelerin özgür iradesiyle seçilmiş yöneticilerin, hukuki süreçler gerekçe gösterilerek görevlerinden uzaklaştırılması; demokrasiyi güçlendirmez, aksine zedeler” dedi.

Tekirdağ Çerkezköy'de ise İlçe Gençlik Kolları Başkanı Berkay Kaçmaz, kararını "Vicdanımın ve inandığım değerlerin gereği" olarak nitelendirerek hem görevinden hem de parti üyeliğinden ayrıldı.

ANADOLU'DA İSTİFA ZİNCİRİ

Kayseri'de Develi, Tomarza ve Felahiye ilçe yönetim kurulu üyeleri; Tomarza önceki dönem Belediye Başkanı İsmet Yılmaz, Kocasinan eski İlçe Başkanı Barış Özdemir, Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Efecan Çakmak ve Kayseri Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan Yardımcısı Şükran Özer partiden ayrıldı. Tomarza İlçe Başkanlığı Yönetimi, toplu istifalarını duyurduğu açıklamada, "AK Parti yargısının atadığı mutlak butlan kararının ardından seçilmiş il ve ilçe yönetimlerimizin görevden alınmasını kabul etmiyoruz. Mücadelemizi aynı kararlılıkla seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karaman'da İl Başkanı Ahmet Recai Evcen'in görevden alınmasının ardından başlayan süreçte Ayrancı İlçe Başkanı Hasan Sarı, eski İl Başkanı Osman Nuri Koçak, ADD Şube Başkanı Ülkan Şanlıtürk, Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Günay, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Küçük ve son olarak İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz istifa etti. 13 yıllık parti geçmişi olan Durmaz, kırgınlığının CHP'nin kuruluş değerlerine değil, bugün yaşanan sürece yönelik olduğunu belirtti.

Eskişehir'de Kemal Kılıçdaroğlu MYK’sı tarafından görevden alınan seçilmiş il başkanı Talat Yalaz, parti üyelerine istifa çağrısı yaptı. Yalaz, "Şu anda aktif görevi bulunanlar; butlancılar tarafından görevden alınmamış il-ilçe başkanları, yöneticiler ve kurultay delegeleri dışındaki üyeler CHP'den istifa edebilirler. Yeni dönemde omuz omuza yürümek isteyen herkese kapımız açıktır" dedi.

Antalya'da İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Tanrıverdi ve 26 kişilik il yönetimi istifa kararı aldı. Açıklamada, partinin yargı kolları ve mutlak butlan düzeni tarafından ele geçirildiği belirtilerek, "Bu karar, bir kırgınlığın değil; halkın geleceğine duyduğumuz inancın ve iktidar yürüyüşümüzü büyütme kararlılığımızın sonucudur" denildi.

Aydın’da 78 Kuşağı Dostlar Grubu üyeleri, Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı’nda toplanarak toplu istifa etti. Dernek Başkanı İsmet Bozkurt, "İktidarın yargı kolları eliyle partimiz üzerine çöktürülmeye çalışılan butlan ve kayyum kararlarına karşı açık bir isyanı dile getirmektir. Biz bölmüyor ve bölünmüyoruz! Bu istifamız bir terk ediş değil; engellenmeye çalışılan iktidar yürüyüşümüzü daha ileriye taşıma kararlılığıdır" açıklaması yaptı. Meydanda istifa dilekçesini sunan bazı partililer CHP üyelik kartını makasla kesti. Asena Engin isimli partili, "Kendimi bildim bileli CHP’liyim. Ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu’nu bırakıp Özgür Özel ile devam ediyorum" diyerek üyelik kartını parçaladı.

Gümüşhane'de ilk istifa Gençlik Kolları İl Başkanı Arda Baran Çamur’dan geldi. Çamur, "Bu parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Bağlılığımız kişilere değil. Elveda çocukluğum. Elbet bir gün buluşacağız, Bu böyle yarım kalmayacak" diyerek Özgür Özel ile yol yürüyeceğini ilan etti.

Osmaniye'de uzun yıllardır partide yer alan emektarlar e-Devlet üzerinden istifa ederken, görevden alınan Merkez İlçe Başkanı Ali Barış Özener de partisinden ayrıldığını duyurdu. Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ise şimdilik bir görüş beyan etmedi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA YÖNETİMLER ÇEKİLİYOR

Diyarbakır'da CHP il yönetimi, ilçe başkanları ve parti üyeleri toplu istifa ederek genel merkeze kargo ile kına gönderdi. İl ve İlçe Yönetimleri adına açıklama yapan Recep Yavuz, merkez yönetimine sert eleştiriler yönelterek, “Cumhuriyet Halk Partisi, bir avuç bürokratın ya da dar bir kadronun şahsi ikbal kapısı değil. Bugün MYK, halkın iradesini yok sayan vesayetçi bir anlayışı egemen kılmıştır. Özellikle bölgemizin ve ülkemizin en hayati meselesi olan Kürt sorununa samimi, cesur ve kalıcı çözümler üretmekten kaçınan bu anlayış, partiyi umut olmaktan çıkarmıştır” dedi.

Diyarbakır’da bir günde 685 parti üyesinin kimlik kartlarını teslim ettiğini belirten Yavuz, “İşte bu yüzden, kına yakma meraklısı Genel Başkana ve MYK üyelerine kargoyla birer paket kına gönderiyoruz” dedi.

İstifa eden isimler arasında; İl Başkan Vekili Şaban Kocakaya, İl Sekreteri Recep Yavuz, İl Başkan Yardımcıları Muharrem Kargı ve Şeyhmus Tamaç, Milletvekili A. Adayı Tamer Okan, Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt, Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ, Çermik İlçe Başkanı Karamehmet Karamehmetoğlu, Çınar İlçe Başkanı Mehrem Yıldız ve tüm ilçe yönetimleri yer aldı.

Batman İl Teşkilatında görev yapan yöneticiler de mahkeme kararıyla atanan yönetimi kabul etmediklerini belirterek ayrıldı. İl Başkanı Adnan Yaşar ve Merkez İlçe Başkanı Hasan Sünük ile birlikte Kadın Kolları İl Başkanı Ayşenur Tekin, Gençlik Kolları İl Başkanı Ebru Koral, Sason İlçe Başkanı Mehmet Can Avcı, Beşiri İlçe Başkanı Mehmet Kırmızıtaş, Hasankeyf İlçe Başkanı Orhan Bekiroğlu, Bekirhan Belde Başkanı Nurani Demir ve Yücebağ Belde Başkanı Hüsamettin Yaşar istifa etti. Gençlik Kolları Merkez İlçe Başkanı Ahmet Hasan Ergün, Sason Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çelik, Sason Kadın Kolları İlçe Başkanı Sevim İlhan Yaşar, Beşiri Kadın Kolları İlçe Başkanı Filiz Bulut ve Hasankeyf Kadın Kolları Başkanı Nesrin Bekiroğlu da ayrılanlar listesinde yer aldı.

Şanlıurfa’da, İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Ethem Kaya ile partiden ayrılan ilçe başkanları, il/ilçe yöneticileri ve kurultay delegeleri ortak bir toplantı düzenledi. Açıklamada, "Demokratik meşruiyetin, örgüt iradesinin ve üyelerimizin özgür tercihlerinin her türlü siyasi hesaplaşmanın üzerinde olduğuna inanıyoruz" denilerek Özgür Özel’e destek bildirildi. CHP Karaköprü İlçe Başkanı Rıdvan Çoban ise yönetimden istifa eden Murat Yurdabayrak ve diğer üyeleri ofisinde ağırlayarak, “Siyasi tercihler değişebilir, yollar ayrılabilir; ancak vefa, dostluk ve insani değerler baki kalmalıdır. Geriye dönüp baktığımızda hatırlanacak olan siyaset değil, insanlıktır” mesajını verdi.