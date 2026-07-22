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Halk TV Spor Arda Güler ilk antrenmandan İspanya'yı karıştırdı: Mourinho'yu zora soktu

Arda Güler ilk antrenmandan İspanya'yı karıştırdı: Mourinho'yu zora soktu

Real Madrid'de yeni sezon öncesi ilk antrenmanına çıkan Arda Güler performansıyla İspanyolları büyüledi. Taraftarlar, Jose Mourinho'ya çağrı yaparak Arda Güler'in ilk 11'de oynatılmasını istedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Güler ilk antrenmandan İspanya'yı karıştırdı: Mourinho'yu zora soktu

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından bir süre Türkiye'de tatil yapan Arda Güler, Real Madrid'e döndü. Milli futbolcu ilk antrenmandan İspanya'da gündem oldu.

"ANTRENMAN SEANSLARININ YILDIZI OLDU"

Arda Güler'in antrenmanda çektiği şutlar Real Madrid sosyal medya hesabından paylaşıldı. Arda Güler'in performansı beğeni toplarken İspanyol basını o anları haberleştirdi.

AS'ın haberinde milli futbolcu için "Türk oyuncu, tatilden döndükten sonraki ilk antrenman seanslarının yıldızı oldu. Bu parlak performans dikkatlerden kaçmadı" sözlerini sarf etti.

Arda Güler ilk antrenmandan İspanya'yı karıştırdı: Mourinho'yu zora soktu - Resim : 1

JOSE MOURINHO'YA ÇAĞRI YAPTILAR

Jude Bellingham ve Bernardo Silva nedeniyle yedeğe düşen Arda Güler hakkındaki kararın yeniden gözden geçirilmesi istendi. Taraftarlar, Jose Mourinho'ya seslenerek çağrıda bulundu.

6 GOL VE 14 ASİST KAYDETTİ

Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 51 maça çıkan Arda Güler, 3 bin 255 dakika sahada kaldı. Güler bu sürede 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Real Madrid Jose Mourinho
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