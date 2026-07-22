Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar

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Ancak kadroda olmaları beklenen bazı oyuncuların ise olmadığı görüldü. VakıfBank'tan ayrılıp Galatasaray'a geçen Ayça Aykaç, Galatasaraylı Yasemin Güveli, yine Galatasaraylı Alexia Carutasu ve Fenerbahçe'den Eczacıbaşı'na geçen Aslı Kalaç kadroya alınmadı. Santarelli'nin kararı yıldızları yıktı.