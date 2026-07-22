Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar
Çin'de Milletler Ligi finallerinde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, hemen ardından Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Santarelli şoke etti. Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar.
Filenin Sultanlarları, Çin'deki Milletler Ligi finallerinde ilk maçına yarın çıkacak. Milliler, Türkiye saati ile 11.00'de Kanada ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Milliler bu maçı kazanırsa yarı finale çıkacak.
Milliler, Çin'deki finallerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye dönecek ve Avrup Şampiyonası'na hazırlanacak. 21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihleri arasındaki şampiyona, Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenecek.
Şampiyonada A Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.
Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Letonya
23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Slovenya
24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Macaristan
26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Almanya
28 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Polonya
Milliler, Çin'deki kritik maçı beklerken Avrupa Şampiyonası'nın 24 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Başantrenör Daniele Santarelli şoke etti. Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar geldi.
Filenin Sultanları 24 kişilik Avrupa Şampiyonası geniş kadrosu şöyle:
Pasör: Elif - Cansu - Dilay - Arelya
Pasör çaprazı: Vargas - Defne - Aylin - Tutku
Smaçör: Ebrar - İlkin - Hande - Yaprak - Derya - Saliha
Orta: Eda - Zehra - Jack - Berka - Deniz - Ezel
Libero: Gizem - Eylül - Simge - Melis
Başantrenör Daniele Santerelli, Milletler Ligi kadrosunda bulunmayan Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu ve Simge Aköz'e bu kez kadroda yer verdi.
Ancak kadroda olmaları beklenen bazı oyuncuların ise olmadığı görüldü. VakıfBank'tan ayrılıp Galatasaray'a geçen Ayça Aykaç, Galatasaraylı Yasemin Güveli, yine Galatasaraylı Alexia Carutasu ve Fenerbahçe'den Eczacıbaşı'na geçen Aslı Kalaç kadroya alınmadı. Santarelli'nin kararı yıldızları yıktı.