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Halk TV Spor Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar

Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar

Çin'de Milletler Ligi finallerinde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, hemen ardından Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Santarelli şoke etti. Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanlarları, Çin'deki Milletler Ligi finallerinde ilk maçına yarın çıkacak. Milliler, Türkiye saati ile 11.00'de Kanada ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Milliler bu maçı kazanırsa yarı finale çıkacak.

Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar - Fotoğraf: 2
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Milliler, Çin'deki finallerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye dönecek ve Avrup Şampiyonası'na hazırlanacak. 21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihleri arasındaki şampiyona, Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar - Fotoğraf: 3
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Şampiyonada A Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.

Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar - Fotoğraf: 4
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Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Letonya
23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Slovenya

Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar - Fotoğraf: 5
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24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Macaristan
26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Almanya
28 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Polonya

Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar - Fotoğraf: 6
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Milliler, Çin'deki kritik maçı beklerken Avrupa Şampiyonası'nın 24 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Başantrenör Daniele Santarelli şoke etti. Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar geldi.

Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar - Fotoğraf: 7
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Filenin Sultanları 24 kişilik Avrupa Şampiyonası geniş kadrosu şöyle:

Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar - Fotoğraf: 8
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Pasör: Elif - Cansu - Dilay - Arelya

Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar - Fotoğraf: 9
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Pasör çaprazı: Vargas - Defne - Aylin - Tutku

Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar - Fotoğraf: 10
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Smaçör: Ebrar - İlkin - Hande - Yaprak - Derya - Saliha

Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar - Fotoğraf: 11
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Orta: Eda - Zehra - Jack - Berka - Deniz - Ezel

Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar - Fotoğraf: 12
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Libero: Gizem - Eylül - Simge - Melis

Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar - Fotoğraf: 13
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Başantrenör Daniele Santerelli, Milletler Ligi kadrosunda bulunmayan Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu ve Simge Aköz'e bu kez kadroda yer verdi.

Santarelli şoke etti: Filenin Sultanları'nda yıldızları yıkan karar - Fotoğraf: 14
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Ancak kadroda olmaları beklenen bazı oyuncuların ise olmadığı görüldü. VakıfBank'tan ayrılıp Galatasaray'a geçen Ayça Aykaç, Galatasaraylı Yasemin Güveli, yine Galatasaraylı Alexia Carutasu ve Fenerbahçe'den Eczacıbaşı'na geçen Aslı Kalaç kadroya alınmadı. Santarelli'nin kararı yıldızları yıktı.

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