Tam 79 yıl gizli kaldı: İsveçli ünlü fotoğrafçının kadrajından 1947'de İstanbul

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Dünyanın en eski kapalı çarşılarından biri olan Kapalıçarşı, Gullers'in en çok durduğu mekanların başında geliyor. Tarihi kemerlerin altından süzülen ışık oyunları ve aydınlanan koridorlar, fotoğrafçının sıklıkla kullandığı doğal pencere ışığıyla birleşerek çarşının kültürel hafızasına dair güçlü bir görsel belge oluşturuyor.