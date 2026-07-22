Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adını kimin verdiği belli oldu

CHP'deki mutlak butlan süreci nedeniyle yeni parti kurma kararı alan Özgür Özel ve ekibinin, partisinin adını büyük ölçüde "Yeni Parti" olarak belirlediği öne sürüldü. Partinin adı resmen duyurulmazken en çok konuşulan o ismin nasıl belirlendiği kulislerden sızdı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KURACAĞI YENİ PARTİNİN ADINI KİMİN VERDİĞİ BELLİ OLDU

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, parti ismi belirlenirken sokaktan gelen "Yeni parti kurun" çağrıları dikkate alındı. Yasal bir engel çıkmaması halinde partinin bu isimle kurulacağı belirtilirken, logo çalışmalarının sürdüğü ve partinin renklerinin de "Türkiye İttifakı" söylemi doğrultusunda kırmızı-beyaz olarak tasarlandığı aktarıldı.

İBB davasında tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin görüş bildirdi. Parti ismi, renkleri ve diğer hazırlıklarla ilgili değerlendirmelere destek verdi.

Yeni partiye katılmak için 90'ın üzerinde milletvekili imza verdi. İlk aşamada bu sayının 100'ün üzerine de çıkabileceği konuşulurken, Özgür Özel'in kuruluş dilekçesine en son imzayı atmasının planlandığı ifade edildi.

BAŞVURUNUN GELECEK HAFTA YAPILMASI BEKLENİYOR

TBMM'nin çalışmalarını tamamlayarak tatile girmesinin ardından yeni partinin kuruluş başvurusunun gelecek hafta yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Kuruluşun resmileşmesinin ardından Kurucular Kurulu'nun toplanacağı, genel başkan ve Merkez Yürütme Kurulu'nun seçileceği, daha sonra il başkanlıklarının oluşturularak teşkilatlanma sürecinin başlatılacağı belirtildi.

Ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana ve Trabzon'da parti binalarının hazır olduğu, tabelaların ise kuruluşun tamamlanmasının ardından asılacağı iddia edildi.