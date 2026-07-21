Son Dakika | Özgür Özel yeni partiyi duyurdu: CHP'den ilk üst düzey istifa geldi

CHP Lideri Özgür Özel, 'altı ok' rozetiyle son kez düzenlediği CHP Grup Toplantısı'nda yeni partinin resmen kurulacağını açıklamıştı. Özel'in duyurusunun ardından partiden ilk üst düzey istifa Murat Bakan'dan geldi.

İzmir Milletvekili Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini belirtti.

MURAT BAKAN CHP'YE VEDA ETTİ

"Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim. Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum. Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye… Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok." diyen Bakan söz konusu istifanın kendisi ve ailesi için çok zor olduğunu vurguladığı açıklamasında şunlara yer verdi:

"Ailem için çok zor. Benim için çok zor. Ama bu bir son değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek… Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."