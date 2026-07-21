Kılıçdaroğlu'nun kontrollü ziyaretinin seçilmiş esnafı bakın kim çıktı

Özel Haber - halktv.com.tr

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP'ye ataması yapılan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da çalınan davul zurnaların tüm sesleri bastırdığı bir ortamda iş hanı gezisi gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun bu "kontrollü" ziyaretinde uzun süre sohbet ettiği ve ziyaretinde ona eşlik eden esnaf Özlem Şenel'in sosyal medya profili dikkat çekti.

Kontrollü ziyaretin seçilmiş esnafı Şenel'in, sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hayranlık mesajları paylaştığı ortaya çıktı.

Şenel, Erdoğan ile el sıkıştığı anlara ait fotoğrafları "Amacımız belli: Rüzgarlı'yı yeniden ayağa kaldırmak, hak ettiği değeri kazandırmak" ifadeleriyle; "#receptayyiperdoğan" ve "#akparti" etiketlerini kullanarak yayımladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI PORTRESİ

Şenel’in sosyal medya hesaplarında, Erdoğan'a olan yakınlığını gösteren çok sayıda paylaşım bulunuyor. Paylaşımlar arasında Şenel'in Cumhurbaşkanlığı makam odasının kapısı önünde verdiği poz, kendisine hediye edilen çerçeveli dev Erdoğan portresi ve Erdoğan için özel olarak kurgulanan klip videoları yer alıyor.

Şenel ayrıca, Papa'nın eğildiğini iddia eden bir fotoğrafı "Papa'yı Türk Bayrağı ve askerinin önünde baş eğdiren gücün Adı Recep Tayyip Erdoğan" notuyla paylaştı.

İMAMOĞLU SÖYLEMİNDEN HIZLI DÖNÜŞ

Erdoğan'a yönelik övgü dolu paylaşımlarda bulunan Özlem Şenel'in siyasi geçmişi incelendiğinde, yakın bir döneme kadar farklı isimlerle temas yürüttüğü görülüyor. Şenel, 27 Şubat 2025 tarihinde sosyal medya hesabından "#ekremimamoglu #chp #özgürözel" etiketleriyle bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşımda Şenel'in, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen isimlerle birlikte olduğu görülüyor.

Temaslarının ardından 19 Mart süreciyle birlikte tutumunu hızla değiştiren Şenel, CHP ve Ekrem İmamoğlu destekçilerini doğrudan hedef almaya başladı.

"FREE İMAMOĞLUCULAR" PAYLAŞIMIYLA ALAY ETTİ

Şenel, 15 Temmuz 2026 tarihli paylaşımında İmamoğlu'na destek veren yurttaşları hedef alarak "FREE İMAMOĞLUCULAR napıyorsunuz. Biber gazı mı yiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin seçilmiş yönetimi ve Ekremİmamoğlu destekçileriyle açıkça alay eden Şenel'in, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde "ağırlanan esnaf" olarak yer alması dikkat çekti.



"SEMTİN İLK KADIN İNŞAAT MALZEMECİSİ ÖZLEM ŞENEL "

Öte yandan butlan yönetiminin idaresinde olan CHP resmi sosyal medya hesabından ziyaret "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Rüzgarlı İnşaat Malzemecileri Kooperatifi’ni ziyaret etti. Ulus esnafının sorunlarını dinleyen Genel Başkanımıza, semtin ilk kadın inşaat malzemecisi Özlem Şenel tarafından fotoğrafının yer aldığı seramik tablo hediye edildi." ifadeleriyle paylaşıldı