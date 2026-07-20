Adana sıcağına dayanamayan koyunları için ahıra klima taktırdı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde avukatlığı bırakıp besiciliğe adım atan Mehmet Savrun, sıcağa dayanıksız İngiliz kökenli Suffolk koyunları için ahırına klima taktırdı. 4 koyunla başlayan çiftlikte küçükbaş sayısı 250'ye ulaştı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2004'te mezun olan 44 yaşındaki Savrun, avukatlık mesleğini 2016'da bırakarak baba mesleği çiftçiliğe döndü. Ceyhan'da buğday, mısır, ayçiçeği, yer fıstığı ve soya üreten Savrun, geçen yıl Hatay'dan satın aldığı 4 Suffolk koyunuyla hayvancılığa başladı.

SERIN İKLİM SEVEN KOYUNLAR 35 DERECEYİ KALDIRAMIYOR

Suffolk ırkı koyunların serin iklime ihtiyaç duyduğunu bilen Savrun, Elmagölü Mahallesi'nde kurduğu çiftlikte doğumlar ve yeni alımlarla sürüsünü 250 hayvana çıkardı. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Adana yazında hayvanlarının daha az etkilenmesi için ahırına klima sistemi taktırdı.

"HAYVAN YATMADIGI ZAMAN BEN DE YATAMIYORUM"

Savrun, Suffolk ırkını tercih etme nedenini akıllı ve verimli bir cins olmasına bağladı.

"Çok akıllı hayvanlar. Ne versen yiyor ve yediği her şeyi ete çevirebiliyor. İkizlik oranı çok yüksek. 4 hayvanla başladığımız işe şu an 250 hayvanla devam ediyoruz" diyen Savrun, klima kararını şöyle anlattı:

"Hayvanlarımı çok seviyorum. Klimasız yatamıyorum, hayvanlarım da klimasız yatmasın. Hayvan yatmadığı zaman ben de yatamıyorum. Bu hayvanlar ne kadar refah tutulursa randıman o kadar yüksek oluyor. Özellikle kuzular çok hassas, ilk 4 ayı sağlıklı geçirirlerse sonrasında Allah'ın izniyle kolay kolay bir şey olmaz. Bu süreçte onları sıcak ve nemli havadan korumak için klima taktırdım."

VETERİNER DE HAYATINDA İLK KEZ GÖRDÜ

Çiftliğin veterineri Ahmet Mert, Suffolk ırkının her mevsim yavru verebildiğini ancak yavruların sıcağa karşı son derece hassas olduğunu vurguladı.

"Ben de hayatımda ilk defa bir ahırda klima görüyorum. Hayvan refahı açısından bölgemiz için gerekli bir şey" diyen Mert, uygulamanın bölge iklimi için zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

(AA)