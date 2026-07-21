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Halk TV Türkiye Son dakika | CHP'den istifa dalgası e-Devlet'i kilitledi

Son dakika | CHP'den istifa dalgası e-Devlet'i kilitledi

Son dakika haberi... Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa etmek isteyenler e-Devlet'i kilitledi. Yoğunluğun ardından sistem normale dönerken, #CHPistifa etiketi X'te gündem oldu ve istifa belgeleri paylaşıldı.

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Son dakika | CHP'den istifa dalgası e-Devlet'i kilitledi
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Yaklaşık2 milyon üyesi bulunan CHP'de Özgür Özel'in açıkladığı 'yeni parti ' sonrasında istifa furyası başladı. CHP üyeliğini sonlandırmak için e-Devlet'e girenler sistemi kilitledi. Üyeliğini sonlandırmak isteyenler "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı" notu ile karşılaşıyor.

Son dakika | CHP'den istifa dalgası e-Devlet'i kilitledi - Resim : 1

Sistemde yaşanan kilitlenmenin ardından e-Devlet erişiminin kademeli olarak normale dönmesiyle birlikte üyelik sonlandırma işlemleri yeniden hız kazandı. Sistemin tekrar hizmet vermeye başlamasıyla çok sayıda üye istifa işlemlerini gerçekleştirdi.

Son dakika | CHP'den istifa dalgası e-Devlet'i kilitledi - Resim : 2

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Son dakika | CHP'den istifa dalgası e-Devlet'i kilitledi - Resim : 5

Yaşanan bu istifa dalgası kısa sürede sosyal medyanın da ana gündem maddesi haline geldi. X (Twitter) platformunda açılan #CHPistifa etiketi, kısa sürede binlerce paylaşım alarak Türkiye gündeminde üst sıralara yerleşti.

Son dakika | CHP'den istifa dalgası e-Devlet'i kilitledi - Resim : 6

Son dakika | CHP'den istifa dalgası e-Devlet'i kilitledi - Resim : 7

Son dakika | CHP'den istifa dalgası e-Devlet'i kilitledi - Resim : 8

CHP GRUP KÜRSÜSÜNE VEDA

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin takvimi ve hedeflerini ilan etti. Özel, izleyecekleri adımları şu sözlerle aktardı:

"Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş Parti Meclisimiz, MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz."

Kurulacak partinin Meclis'teki konumuna da değinen Özel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Teknik işlemlerin, teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet parti oluyoruz. Bugün, bugün bu kürsüye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz."

Son Dakika | Özgür Özel: Yeni partimizi kuruyoruz, açık ara farkla da ana muhalefet oluyoruzSon Dakika | Özgür Özel: Yeni partimizi kuruyoruz, açık ara farkla da ana muhalefet oluyoruz

85 MİLLETVEKİLİ YENİ PARTİNİN KURUCULARI ARASINDA

Kurulacak partiye geçecek milletvekillerinin tablosu da netleşti. Özel'in veda konuşması gerçekleştirdiği son grup toplantısında salon tamamen doldu, çok sayıda izleyici toplantıyı ayakta takip etti. Salonda tam 85 milletvekili hazır bulundu.

Özgür Özel ile birlikte yeni partinin kurucular kurulunda yer alacağı belirtilen 85 milletvekilinin isim listesi şu şekilde:

  1. Mahmut Tanal
  2. Yunus Emre
  3. Hasan Öztürk
  4. Umut Akdoğan
  5. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
  6. Aliye Coşar
  7. Murat Bakan
  8. Sezgin Tanrıkulu
  9. Seyit Torun
  10. Suat Özçağdaş
  11. Gökçe Gökçen
  12. Yüksel Taşkın
  13. Bülent Tezcan
  14. Gizem Özcan
  15. Ayça Taşkent
  16. Uğur Bayraktutan
  17. Süleyman Bülbül
  18. Özgür Karabat
  19. Talih Özcan
  20. Elvan Işık Gezmiş
  21. Deniz Yücel
  22. Murat Çam
  23. Şeref Arpacı
  24. Sibel Suiçmez
  25. Ümit Özlale
  26. Asu Kaya
  27. Burhanettin Bulut
  28. Kayıhan Pala
  29. Eylem Ertuğrul
  30. İbrahim Arslan
  31. Tahsin Ocaklı
  32. Özgür Ceylan
  33. Özgür Erdem İncesu
  34. Gökan Zeybek
  35. İsmail Atakan Ünver
  36. Ayhan Barut
  37. Özkan Halıcı
  38. Aylin Yaman
  39. Veli Ağbaba
  40. Ensar Aytekin
  41. Ulaş Karasu
  42. Melih Meriç
  43. Seda Kaya Ösen
  44. Aliye Timisi Ersever
  45. Süreya Öneş Derici
  46. Mustafa Erdem
  47. Orhan Sümer
  48. İsmet Güneşhan
  49. Cavit Arı
  50. Ali Gökçek
  51. Bekir Başevirgen
  52. Fahri Özkan
  53. Talat Dinçer
  54. Mehmet Tahtasız
  55. Servet Mullaoğlu
  56. Namık Tan
  57. Ali Mahir Başarır
  58. Gökhan Günaydın
  59. Murat Emir
  60. Özgür Özel
  61. Mühip Kanko
  62. Serkan Sarı
  63. İzzet Akbulut
  64. Yaşar Tüzün
  65. Deniz Yavuzyılmaz
  66. Turan Taşkın Özer
  67. Tekin Bingöl
  68. Aşkın Genç
  69. Harun Özgür yıldızlı
  70. Metin İlhan
  71. Aykut Kaya
  72. Ednan Arslan
  73. Evrim Karakoz
  74. Salih Uzun
  75. Cemal Enginyurt
  76. Gamze Taşçıer
  77. Evrim Rızvanoğlu
  78. Mustafa Sarıgül
  79. Zeynel Emre
  80. Nail Çiler
  81. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  82. Türkan Elçi
  83. Barış Karadeniz
  84. Cumhur Uzun
  85. Fethi Açıkel
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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