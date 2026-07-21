Son dakika | CHP'den istifa dalgası e-Devlet'i kilitledi

Yaklaşık2 milyon üyesi bulunan CHP'de Özgür Özel'in açıkladığı 'yeni parti ' sonrasında istifa furyası başladı. CHP üyeliğini sonlandırmak için e-Devlet'e girenler sistemi kilitledi. Üyeliğini sonlandırmak isteyenler "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı" notu ile karşılaşıyor.

Sistemde yaşanan kilitlenmenin ardından e-Devlet erişiminin kademeli olarak normale dönmesiyle birlikte üyelik sonlandırma işlemleri yeniden hız kazandı. Sistemin tekrar hizmet vermeye başlamasıyla çok sayıda üye istifa işlemlerini gerçekleştirdi.

Yaşanan bu istifa dalgası kısa sürede sosyal medyanın da ana gündem maddesi haline geldi. X (Twitter) platformunda açılan #CHPistifa etiketi, kısa sürede binlerce paylaşım alarak Türkiye gündeminde üst sıralara yerleşti.

CHP GRUP KÜRSÜSÜNE VEDA

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin takvimi ve hedeflerini ilan etti. Özel, izleyecekleri adımları şu sözlerle aktardı:

"Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş Parti Meclisimiz, MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz."

Kurulacak partinin Meclis'teki konumuna da değinen Özel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Teknik işlemlerin, teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet parti oluyoruz. Bugün, bugün bu kürsüye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz."

85 MİLLETVEKİLİ YENİ PARTİNİN KURUCULARI ARASINDA

Kurulacak partiye geçecek milletvekillerinin tablosu da netleşti. Özel'in veda konuşması gerçekleştirdiği son grup toplantısında salon tamamen doldu, çok sayıda izleyici toplantıyı ayakta takip etti. Salonda tam 85 milletvekili hazır bulundu.

Özgür Özel ile birlikte yeni partinin kurucular kurulunda yer alacağı belirtilen 85 milletvekilinin isim listesi şu şekilde: