Türkülere konu olan Urfa ceylanı yavrularıyla Kızılkuyu'yu şenlendirdi!
Şanlıurfa'daki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki Urfa ceylanları, yeni doğan yavrularıyla birlikte bozkırda görüntülendi.
Şanlıurfa'nın Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altında tutulan ceylanlar, bu yılki yavru sezonu yavrularıyla birlikte geniş bozkırlarda görüntülendi.
Bölgede yaşayan tür, bilimsel adıyla Gazella marica olarak bilinen ve halk arasında 'Urfa ceylanı' ya da 'kum ceylanı' olarak anılan nadir bir antilop türüdür.
IUCN Kırmızı Listesi'nde 'Hassas' (Vulnerable) kategorisinde yer alan tür, Arap ve Suriye çöllerinden Güneydoğu Anadolu bozkırlarına uzanan dar bir coğrafyada yaşıyor.
İnce bacakları, açık kahverengi ve koyu krem sarısı tüyleriyle yaşadıkları arazide fark edilmeleri son derece güç olan ceylanların erkeklerinin boynuzları 42 santimetreye kadar uzarken dişiler boynuzsuz doğuyor.
Türkiye'de yalnızca iki ceylan türü yaşıyor ve bunlardan Urfa ceylanı sadece Şanlıurfa çevresinde, diğeri olan dağ ceylanı (Gazella gazella) ise yalnızca Hatay'da dağılım gösteriyor.
15 bin 337 hektarlık Kızılkuyu sahası 2006 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edildi ve IUCN koruma kategorilerinden 'Habitat/Tür Koruma Alanı' statüsüne kavuştu.
Sahada ceylanların çoğaltılması amacıyla 2005 yılında kurulan 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu, Türkiye'nin en önemli ceylan üretim merkezlerinden birini oluşturuyor.
2022 yılında yapılan envanter çalışmasında sahada 393 serbest ceylan tespit edilirken, sonraki yıllarda doğaya yeni bireylerin salınmasıyla bu sayı 413'ü aştı.
Ceylanların strese sokulmadan sayılabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ile Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından yapay zeka destekli bir popülasyon izleme projesi başlatıldı
Bu proje kapsamında dron ile çekilen fotoğraf ve videolar bilgisayar ortamına aktarılıyor, yapay zeka ceylanları diğer hayvanlardan ayrıştırarak küpeleme ve yakalama işlemine gerek kalmadan popülasyon verisi topluyor.
Kızılkuyu'da üretilen ceylanlar yalnızca bu bölgede kalmıyor, Cudi Dağı Ceylan Yerleştirme Sahası'na da transfer ediliyor.
Yılda yalnızca bir kez çoğalabilen ceylanların her yeni yavru sezonu, koruma ekipleri tarafından fotokapan ve GPS vericilerle yakından izleniyor.
Yeni doğan yavrularıyla bozkırlarda sürü halinde görüntülenen ceylanlar, Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen türün popülasyonundaki artışı ve koruma çalışmalarının olumlu sonuçlarını gözler önüne seriyor.