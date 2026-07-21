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Türkülere konu olan Urfa ceylanı yavrularıyla Kızılkuyu'yu şenlendirdi!

Şanlıurfa'daki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki Urfa ceylanları, yeni doğan yavrularıyla birlikte bozkırda görüntülendi.

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Türkülere konu olan Urfa ceylanı yavrularıyla Kızılkuyu'yu şenlendirdi! - Fotoğraf: 1
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Şanlıurfa'nın Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altında tutulan ceylanlar, bu yılki yavru sezonu yavrularıyla birlikte geniş bozkırlarda görüntülendi.

Türkülere konu olan Urfa ceylanı yavrularıyla Kızılkuyu'yu şenlendirdi! - Fotoğraf: 2
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Bölgede yaşayan tür, bilimsel adıyla Gazella marica olarak bilinen ve halk arasında 'Urfa ceylanı' ya da 'kum ceylanı' olarak anılan nadir bir antilop türüdür.

Türkülere konu olan Urfa ceylanı yavrularıyla Kızılkuyu'yu şenlendirdi! - Fotoğraf: 3
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IUCN Kırmızı Listesi'nde 'Hassas' (Vulnerable) kategorisinde yer alan tür, Arap ve Suriye çöllerinden Güneydoğu Anadolu bozkırlarına uzanan dar bir coğrafyada yaşıyor.

Türkülere konu olan Urfa ceylanı yavrularıyla Kızılkuyu'yu şenlendirdi! - Fotoğraf: 4
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İnce bacakları, açık kahverengi ve koyu krem sarısı tüyleriyle yaşadıkları arazide fark edilmeleri son derece güç olan ceylanların erkeklerinin boynuzları 42 santimetreye kadar uzarken dişiler boynuzsuz doğuyor.

Türkülere konu olan Urfa ceylanı yavrularıyla Kızılkuyu'yu şenlendirdi! - Fotoğraf: 5
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Türkiye'de yalnızca iki ceylan türü yaşıyor ve bunlardan Urfa ceylanı sadece Şanlıurfa çevresinde, diğeri olan dağ ceylanı (Gazella gazella) ise yalnızca Hatay'da dağılım gösteriyor.

Türkülere konu olan Urfa ceylanı yavrularıyla Kızılkuyu'yu şenlendirdi! - Fotoğraf: 6
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15 bin 337 hektarlık Kızılkuyu sahası 2006 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edildi ve IUCN koruma kategorilerinden 'Habitat/Tür Koruma Alanı' statüsüne kavuştu.

Türkülere konu olan Urfa ceylanı yavrularıyla Kızılkuyu'yu şenlendirdi! - Fotoğraf: 7
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Sahada ceylanların çoğaltılması amacıyla 2005 yılında kurulan 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu, Türkiye'nin en önemli ceylan üretim merkezlerinden birini oluşturuyor.

Türkülere konu olan Urfa ceylanı yavrularıyla Kızılkuyu'yu şenlendirdi! - Fotoğraf: 8
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2022 yılında yapılan envanter çalışmasında sahada 393 serbest ceylan tespit edilirken, sonraki yıllarda doğaya yeni bireylerin salınmasıyla bu sayı 413'ü aştı.

Türkülere konu olan Urfa ceylanı yavrularıyla Kızılkuyu'yu şenlendirdi! - Fotoğraf: 9
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Ceylanların strese sokulmadan sayılabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ile Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından yapay zeka destekli bir popülasyon izleme projesi başlatıldı

Türkülere konu olan Urfa ceylanı yavrularıyla Kızılkuyu'yu şenlendirdi! - Fotoğraf: 10
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Bu proje kapsamında dron ile çekilen fotoğraf ve videolar bilgisayar ortamına aktarılıyor, yapay zeka ceylanları diğer hayvanlardan ayrıştırarak küpeleme ve yakalama işlemine gerek kalmadan popülasyon verisi topluyor.

Türkülere konu olan Urfa ceylanı yavrularıyla Kızılkuyu'yu şenlendirdi! - Fotoğraf: 11
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Kızılkuyu'da üretilen ceylanlar yalnızca bu bölgede kalmıyor, Cudi Dağı Ceylan Yerleştirme Sahası'na da transfer ediliyor.

Türkülere konu olan Urfa ceylanı yavrularıyla Kızılkuyu'yu şenlendirdi! - Fotoğraf: 12
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Yılda yalnızca bir kez çoğalabilen ceylanların her yeni yavru sezonu, koruma ekipleri tarafından fotokapan ve GPS vericilerle yakından izleniyor.

Türkülere konu olan Urfa ceylanı yavrularıyla Kızılkuyu'yu şenlendirdi! - Fotoğraf: 13
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Yeni doğan yavrularıyla bozkırlarda sürü halinde görüntülenen ceylanlar, Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen türün popülasyonundaki artışı ve koruma çalışmalarının olumlu sonuçlarını gözler önüne seriyor.

Şanlıurfa Hayvan Doğa
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