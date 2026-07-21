Filenin Sultanları Çin'de sahne alıyor: Dev maç öncesi Santarelli'dan flaş açıklama

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Santerelli, şunları söyledi: "Benim için çok güzel bir mücadele olacak. Çok fazla dengenin olduğu çok güzel bir çeyrek final. Bence gerçekten mükemmel olacak. Bizim için Kanada'ya karşı bir çeyrek final farklı olacak. Ama son 10 yılda Giovanni'ye karşı belki bir milyon kez oynadım. Bu yüzden her zamanki gibi güzel bir challenge olacak. Burada olduğumuz için mutluyuz ve umarım en iyi voleybolumuzu oynayabiliriz."