Filenin Sultanları Çin'de sahne alıyor: Dev maç öncesi Santarelli'dan flaş açıklama
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi finallerinde Çin'de sahne alıyor. Çeyrek finaldeki Kanada maçı öncesi başantrenör Daniele Santerelli'den flaş açıklamalar geldi.
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finallerinde sahne alıyor. Çin'de düzenlenen finaller 22-26 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek final etabında mücadele edecek milli takımın kadrosu şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Kanada. Kanada'yı Türkiye'de uzun yıllar çalıştıran ve milli takımımızı yakından tanıyan Giovenni Guidetti çalıştırıyor. Kanada maçı 23 Temmuz 2026 Perşembe günü TSİ 11.00'de başlayacak.
Kanada'yı geçmemiz halinde yarı finaldeki rakibimiz Çin-ABD maçının galibi olacak. Bu maç 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
Final ve üçüncülük maçları ise 26 Temmuz Pazar günü yapılacak.
26 Temmuz Pazar (TSİ 10.30): Üçüncülük Maçı
26 Temmuz Pazar (TSİ 14.30): Büyük Final (Şampiyonluk Maçı)
Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santerelli, dev maç öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca vatandaşı olan Kanada'nın hocası Guidetti ile ilgili de konuştu.
Santerelli, şunları söyledi: "Benim için çok güzel bir mücadele olacak. Çok fazla dengenin olduğu çok güzel bir çeyrek final. Bence gerçekten mükemmel olacak. Bizim için Kanada'ya karşı bir çeyrek final farklı olacak. Ama son 10 yılda Giovanni'ye karşı belki bir milyon kez oynadım. Bu yüzden her zamanki gibi güzel bir challenge olacak. Burada olduğumuz için mutluyuz ve umarım en iyi voleybolumuzu oynayabiliriz."