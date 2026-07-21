Ata tohumundan üretiliyor: Sadece bir tanesi 50 kilo ağırlığında!

Antalya'nın Aksu ilçesinde 40 derece sıcakta olgunlaşan bal kabakları hasat ediliyor. Ata tohumlarıyla üretilen kabaklar 50 kilogram ağırlığa ulaşırken, ürünler Türkiye'nin dört bir yanındaki restoran ve otellere gönderiliyor.

Aksu'nun Macun Mahallesi'nde üretici Osman Cirit, mart ayında 5 dekarlık alana ektiği bal kabaklarını toplamaya başladı. Yüksek sıcaklıkta iç olgunluğunu tamamlayan kabaklar 10 ile 50 kilogram arasında ağırlığa ulaşıyor. Başta kabak tatlısı olmak üzere farklı alanlarda değerlendirilmek üzere ürünler Türkiye'nin birçok iline sevk ediliyor.

"ATALARIMIZDAN GELEN LEZZETİ YAŞATIYORUZ"

Tohumlarını kendilerinin ürettiğini belirten Osman Cirit, "Atalarımızdan gelen bu lezzeti yaşatmaya çalışıyoruz. Mart ayında ekim yapıyoruz. Kabaklarımız 10 ila 50 kilogram arasında değişiyor. Erken hasatta istenilen iç kalite oluşmuyor. Bu nedenle tam olgunlaşmasını bekliyoruz. Uygun koşullarda saklanan kabaklar 12 aya kadar dayanabiliyor" dedi.

DEKARDAN 5 TONA KADAR VERİM ALINIYOR

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatemur, yaz döneminde örtü altı üretimin azalmasına karşın açık alandaki tarımsal faaliyetlerin sürdüğünü vurguladı.

Bal kabağı üretiminin ilçedeki tarımsal çeşitliliğe katkı sunduğunu belirten Boğatemur, dekardan 3 ile 5 ton arasında verim alındığını ve bazı kabakların 40 kilogramın üzerine çıktığını kaydetti.

(AA)