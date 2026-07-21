FIFA'nın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ödeyeceği tazminat belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nın tamamlanmasıyla birlikte, turnuvaya futbolcu gönderen kulüplerin alacağı Kulüp Yardımları Programı (FIFA Tazminatı) miktarları netleşti. FIFA'nın oyuncu başına belirlediği günlük yaklaşık 5.000 Dolar tazminat bedeli, futbolcuların milli takımlarıyla turnuvada ilerlediği aşamalara göre hesaplandı.

Grup aşaması (27 gün) ve sonrasındaki eleme turları dahil edildiğinde; Süper Lig'in "Üç Büyükler"inin kasasına girecek toplam tazminat bedeli belli oldu.

KULÜP BAZINDA DÜNYA KUPASI KAZANÇ DETAYLARI

Fenerbahçe (12 Futbolcu – 1.840.000 DOLAR)

Turnuvaya en çok oyuncu gönderen ve yıldızlarının üst turlara tırmanmasıyla en yüksek gelire ulaşan kulüp Fenerbahçe oldu:

Yarı Final (43 Gün / 215.000 $): N’Golo Kanté (Fransa)

Çeyrek Final (38 Gün / 190.000 $): Sofyan Amrabat (Fas)

Son 16 Turu (34 Gün / 170.000 $'ar): Ederson (Brezilya), Nelson Semedo (Portekiz)

Son 32 Turu (30 Gün / 150.000 $): Dominik Livakovic (Hırvatistan)

Grup Aşaması (27 Gün / 135.000 $'ar): Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci (Türkiye)

Galatasaray (10 Futbolcu – 1.430.000 DOLAR)

Sarı-kırmızılı ekip, yabancı lezyonerlerinin eleme turlarındaki başarısıyla ciddi bir finansal kaynak elde etti:

Son 16 Turu (34 Gün / 170.000 $): Davinson Sánchez (Kolombiya)

Son 32 Turu (30 Gün / 150.000 $'ar): Leroy Sane (Almanya), Ismail Jakobs (Senegal), Wilfried Singo (Fildişi Sahili)

Grup Aşaması (27 Gün / 135.000 $'ar): Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

Beşiktaş (5 Futbolcu – 690.000 DOLAR)

Siyah-beyazlılar, 5 futbolcusunu dev turnuvaya göndererek önemli bir tazminat kalemini garantiledi:

Son 32 Turu (30 Gün / 150.000 $): Emmanuel Agbadou (Fildişi Sahili)

Grup Aşaması (27 Gün / 135.000 $'ar): Orkun Kökçü (Türkiye), Hyeon-gyu Oh (Güney Kore), Amir Murillo (Panama), Amir Hadziahmetovic (Bosna Hersek)

2026 FIFA Dünya Kupası boyunca futbolcularının kaldığı eleme turları baz alınarak hesaplanan FIFA tazminatı kapsamında Süper Lig’in üç büyük kulübü toplamda 3.960.000 Dolar (yaklaşık 3,96 milyon $) gelir elde etmiştir. Bu dev bütçeden 12 futbolcusunun başarısı ve N’Golo Kanté’nin yarı finale kadar yükselmesi sayesinde en yüksek payı 1.840.000 Dolar ile Fenerbahçe alırken, 10 oyuncusuyla turnuvada yer alan Galatasaray 1.430.000 Dolar, 5 futbolcusunu milli takımlara gönderen Beşiktaş ise 690.000 Dolar tazminat hakkı kazanmıştır.