Dev obruklar ortaya çıktı! Milyar dolarlık proje çıkmaza girdi

Avustralya’nın Sidney kentinde yapımı devam eden M6 Otoyolu projesi, beklenmeyen jeolojik sorunlar nedeniyle önemli bir engelle karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 3,1 milyar Avustralya Doları bütçeye sahip projede daha önce meydana gelen obrukların ardından, tünelin geçtiği bölgede nadir görülen bir kaya yapısının tespit edilmesi üzerine çalışmalar durma noktasına geldi.



İlk olarak 2025 yılında tamamlanması planlanan proje, yaşanan zemin sorunları nedeniyle 2028 yılına ertelendi ancak yaşanan son gelişmeler bu tarihin de ileri atılabileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Yeni Güney Galler hükümeti, projeyi üstlenen yüklenici konsorsiyuma resmi ihtarda bulunarak tünel çalışmalarının yeniden başlatılmasını talep etti. Aksi durumda hukuki sürecin devreye alınabileceği bildirildi.

OBRUKLARIN ARDINDAN NADİR JEOLOJİK YAPI TESPİT EDİLDİ

Projedeki sorunlar, 2024 yılında tünel güzergahında iki büyük obruğun oluşmasıyla başladı. Ardından bölgede gerçekleştirilen ayrıntılı incelemelerde, yaklaşık 245 metrelik alanda mühendislerin daha önce Sidney Havzası’nda rastlamadıklarını belirttikleri yüksek açılı ters fay yapısı belirlendi. Uzmanlar söz konusu jeolojik oluşumun tünelin mevcut tasarımıyla güvenli şekilde tamamlanmasını önemli ölçüde zorlaştırdığını ifade ediyor.

MALİYETİ YÜKSELDİ

Yaklaşık 4 km uzunluğundaki çift tüplü tünellerden oluşan M6 Otoyolu, dinleyin güneyine mevcut otoyol ağına bağlamak amacıyla inşa ediliyor. Ancak yaşanan gecikmeler ve mühendislik kaynaklı sorunlar nedeniyle projenin maliyeti 3,1 milyar Avustralya dolarına yükseldi.