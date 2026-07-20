Silivri Cezaevi'nde gece operasyonu: İBB tutukluları apar topar geri gönderildi

İBB davası için Edirne'den İstanbul Silivri'ye getirilen Fatih Keleş, Necati Özkan, Melih Gecek, Murat Kapki, Tuncay Yılmaz ve Serdal Taşkın ile casusluk davasında yargılanan Necati Özkan'ın Marmara Cezaevi'nde kalmasına karar verilmişti.

Fakat mahkemenin talebi Adalet Bakanlığınca reddedildi.

DURUŞMA İÇİN GETİRİLEN İBB TUTUKLULARI EDİRNE'YE GERİ DÖNÜYOR

Edirne'ye geri gönderileceği öğrenilen isimlerin, İBB davasının 17 Ağustos’ta görülecek ikinci celsesinden önce tekrar Silivri’ye getirileceği belirtildi.

Öte yandan Silivri'den sevk edilen isimler arasında tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da olduğu öğrenildi. Çalık daha önce tutulduğu İzmir Buca'daki cezaevine nakledildi.

CHP'Lİ GÜNAYDIN'DAN TEPKİ

Söz konusu sevklere CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tepki gösterdi.

"İBB duruşması 9 Mart - 9 Temmuz tarihlerinde sürdürüldü. Adil yargılanma hakkı defalarca çiğnendi." diyen Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Duruşmalar boyunca Silivri’de kalan tutsaklar şimdi yüzlerce kilometre öteye, ailelerinden ve avukatlarından uzak cezaevlerine naklediliyorlar. Murat Çalık İzmir Buca’ya; Fatih Keleş, Necati Özkan, Serdal Taşkın ve Melih Gecek Kocaeli Kandıra’ya. Bu bir idari önlem ya da gereklilik değil, mahpusluk üzerine eklenen bir başka zulüm... Zulüm ile abad olunmaz..."

Gökhan Günaydın'ın X paylaşımı (20 Temmuz 2026)

BAKIRKÖY'DEN DE SEVKLER VARDI

Aynı şekilde Gezi Davası tutukluları Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in de İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi'nden İzmir'deki Şakran Cezaevi'ne nakledilmesine karar verilmişti.

Mater ve Özerden, Gezi Parkı davasında "hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İki isim, Nisan 2022’den bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuluyordu.