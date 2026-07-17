Köydeki tarlaların hepsini birleştirdiler: Sonu gelmeyen dev arazide verimleri 30 kat arttı

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde 5 bin dönümlük hububat arazisini meyve bahçesine dönüştüren Kabalı köyü sakinleri, yılda 500 ton arpa-buğday yerine 15 bin ton meyve hasat ediyor. Proje bölgede bin kişiye istihdam kapısı açtı.

Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyü sakinleri 2009 yılında tarla sınırlarını kaldırarak 5 bin dönümlük araziyi tek bir meyve bahçesine dönüştürdü. Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında bahçeye elma, kiraz, şeftali ve nektarinden oluşan yaklaşık 400 bin fidan dikildi.

500 TONDAN 15 BİN TONA

Dönüşümden önce arazi iki yılda bir ekiliyordu ve ekim yapılan yılda yaklaşık bin ton hububat elde ediliyordu. Yıllık ortalama 500 ton arpa ve buğdayla sınırlı kalan verim, meyve bahçesine geçişle birlikte yıllık 15 bin tona fırladı.

Bahçeyi işleten firmanın Genel Müdürü Fahrettin Aksakal, dönüşümün boyutunu şöyle özetledi:

"Sadece rekolte farkı bile 30 kat. Üretilen meyveler, katma değer açısından arpa ve buğdaydan çok daha kıymetli. Dolayısıyla bu alandan elde edilen toplam fayda 50 kat, belki 100 kat artmış durumda."

KİRAZ AVRUPA'DAN ÇİN'E ULAŞIYOR

Bahçeden çıkan ürünler hem iç hem dış piyasaya satılıyor. Aksakal, özellikle kirazın büyük bölümünün ihraç edildiğini belirterek Avrupa, Rusya, Çin ve Uzak Doğu ülkelerine paketli gönderim yapıldığını aktardı. İç piyasada ise ağırlıklı olarak İstanbul başta olmak üzere Ankara, Samsun, Kayseri, Tokat ve Yozgat'a satış gerçekleştiriliyor.

HEM KİRA ALIYORLAR HEM ÇALIŞIYORLAR

Köylüler arazilerini özel firmaya kiralayarak arazi ölçeğine göre yıllık kira geliri elde ediyor. Aynı zamanda bahçede 10 ay boyunca çalışarak ek kazanç sağlıyor. Aksakal, köylülerin eskiden yılda bir kez hasat yaparak gelir elde ettiğini, şimdi ise kira bedelinin bile eski hasattan fazla olduğunu vurguladı.

Hasat döneminde çalışan sayısı bin kişiye kadar çıkıyor. Yaklaşık 11-12 köyden araçlarla toplanan işçiler bahçeye taşınıyor.

BİN KİŞİYE EKMEK KAPISI

Bahçede çalışan Seher Ay, "Burası bize çok büyük destek ve katkı sağladı. Çocuklarımla çalışıyorum, onların eğitimine katkı sağlıyorum. Çocuklarım da okullar tatil olduğunda buraya gelip çalışıyor" dedi.

Ezgi Kızılkaya ise lise yıllarından bu yana yaz tatillerinde bahçede çalıştığını belirterek ev hanımlarından üniversite öğrencilerine kadar geniş bir kesimin burada iş bulduğunu aktardı.

(AA)