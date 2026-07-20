42 maçta 41 gol atan Galatasaraylı golcü Fenerbahçe'ye transfer oldu
Galatasaray'da iki sezonda oynadığı 42 maçta 41 gol atan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transfer resmen açıklandı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray Gain’den flaş bir transfer gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, geçen sezon Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Marie Divine Ngah Manga’yı renklerine bağladı.
FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA
Fenerbahçe’den ‘’Ailemize hoş geldin Marie Divine Ngah Manga’’ başlığı ile yapılan açıklamada, ‘’Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadınlar Süper Ligi takımlarından Galatasaray forması giyen forvet oyuncusu Marie Divine Ngah Manga’yı kadrosuna kattı.
Kamerun Kadın A Milli takım forması da giyen 24 yaşındaki futbolcu, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.’’ ifadeleri kullanıldı.
42 MAÇTA 41 GOL ATTI
23 yaşındaki Kamerunlu golcü, Galatasaray Gain’de iki sezonda çıktığı 42 maçta 41 gol atarak dikkatleri üzerine çeken bir performans ortaya koydu.