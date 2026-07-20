Halk TV Spor 42 maçta 41 gol atan Galatasaraylı golcü Fenerbahçe'ye transfer oldu

42 maçta 41 gol atan Galatasaraylı golcü Fenerbahçe'ye transfer oldu Galatasaray'da iki sezonda oynadığı 42 maçta 41 gol atan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transfer resmen açıklandı.

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