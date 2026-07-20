Hasarlı çıkan sıfır araçlar için Yargıtay son sözü söyledi: Beklenmedik kararı açıkladı

7 7

Yüksek mahkeme, gizli ayıbın yalnızca aracın ikinci el piyasa değerinde düşüşe neden olduğunu belirterek, bu durumda sıfır araçla değişim yapılmasının orantısız olacağına karar verdi. Bu nedenle yerel mahkemenin değişim kararının yerine, araç sahibine yalnızca değer kaybı tazminatı ödenmesine yönelik hüküm kurulması gerektiğini ifade etti. (AA)