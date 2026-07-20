Hasarlı çıkan sıfır araçlar için Yargıtay son sözü söyledi: Beklenmedik kararı açıkladı
Hasarlı çıkan sıfır araçlar çok sayıda vatandaşın kayıp yaşamasına neden olurken Yargıtay son tartışmaları bitirecek sözü söyledi. Sıfır araçla değişim yapılmasını orantısız bulan yüksek mahkeme beklenmedik kararı açıkladı.
Sıfır kilometre satın aldığı aracın bazı parçalarının boyalı olduğunu ekspertiz raporuyla öğrenen bir tüketicinin açtığı davada Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza attı.
Yerel mahkemenin aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesine yönelik kararını bozan Yargıtay, otomobildeki ayıbın sürüş güvenliğini etkilemediği gerekçesiyle yalnızca ikinci el satış piyasasındaki değer kaybının karşılanmasına hükmedilmesi gerektiğini belirtti.
HASARLI ÇIKAN SIFIR ARAÇLAR İÇİN YARGITAY SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Adana'da bayiden sıfır kilometre otomobil satın alan bir vatandaş, aracını satışa çıkarmadan önce yaptırdığı ekspertiz incelemesinde sol kapı ve orta direğin boyalı, sol alt marşpiyelin ise lokal boyalı olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine firmaya başvurarak aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesini talep eden tüketici, olumsuz yanıt alınca Adana 3. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.
Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, araçtaki boya akmalarının üretim sürecinden kaynaklandığı, boya kalınlığının referans değerlerin üzerinde olduğu ve tüketicinin herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtildi.
Mahkeme, araçtaki sorunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğuna hükmederek sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın sağlanamadığını değerlendirdi ve otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.
BEKLENMEDİK KARARI AÇIKLADI
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin değişim kararını bozdu.
Yargıtay kararında, araçta tespit edilen kusurların kullanıcıdan değil üretim aşamasından kaynaklanan gizli ayıp niteliğinde olduğu kabul edildi. Ancak söz konusu ayıbın aracın kullanım amacını, sürüş konforunu veya güvenliğini olumsuz etkilemediği vurgulandı.
Yüksek mahkeme, gizli ayıbın yalnızca aracın ikinci el piyasa değerinde düşüşe neden olduğunu belirterek, bu durumda sıfır araçla değişim yapılmasının orantısız olacağına karar verdi. Bu nedenle yerel mahkemenin değişim kararının yerine, araç sahibine yalnızca değer kaybı tazminatı ödenmesine yönelik hüküm kurulması gerektiğini ifade etti. (AA)