Türkiye'nin mavi bayraklı tek göl plajı yeniden ücretsiz oldu! 1700 rakımda deniz keyfi

Tuşba Belediyesi tarafından yürütülen kapsamlı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının ardından, daha önce giriş ücreti alınan Mollakasım Halk Plajı yeniden ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Yıpranan duş kabinleri ile sahil merdivenleri onarılarak modernize edilirken, plaj genelinde detaylı bir çevre temizliği de gerçekleştirildi. 1700 metre rakımda, sodalı suyu ve eşsiz doğasıyla dikkat çeken plaj, yaz aylarında yalnızca Vanlıların değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistlerin de cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

TEMİZLİK İÇİN ORTAK SORUMLULUK ÇAĞRISI

Plajdaki çalışmaları yerinde inceleyen Tuşba Belediye Eş Başkanı Ümit Keser, Van Gölü'nün dünyanın en temiz göllerinden biri olduğunu belirterek, "Van Gölü kadar temiz ve yüzülebilecek böyle bir suyu dünyada bulmak kolay değil. Sezon öncesinde bakım-onarım ve temizlik ile ilgili çalışmaları yaklaşık 10 gün içinde giderdik. Ancak temizlik konusunda hep birlikte sorumluluk almamız gerekiyor. Belediye ekiplerimiz sabah 07.00 ile akşam 17.00 arasında çalışıyor. Vatandaşlarımız ise akşam saatlerine kadar burada vakit geçiriyor. Buradan ayrılırken çöplerini çöp toplama noktalarına bırakmalarını rica ediyoruz" dedi.

CANKURTARANLARLA GÜVENLİ YÜZME ALANI

Plajda iki cankurtaranın görev yaptığını belirten Keser, güvenli yüzme alanı oluşturduklarını ifade ederek, "Van Gölü ve diğer sularda zaman zaman boğulma vakaları yaşanıyor. Bu yıl biri kadın olmak üzere iki cankurtaran görevlendirdik. Burası güvenli yüzme alanlarından biri. Ayrıca arıtma tesisimiz de bulunuyor. Halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Hafta sonları yoğunluk yaşansa da hafta içi de rahatlıkla kullanılabilecek bir alan. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'nin çeşitli sahillerinde cankurtaranlık yaptığını belirten ve son iki yıldır Mollakasım Halk Plajı'nda görev yaptığını söyleyen cankurtaran Muhammed Şahbaz, "Bizim işimiz önce halkımızın can güvenliği. Belediye ekipleri sürekli temizlik yapıyor ve sahilin birçok noktasında çöp kutuları bulunuyor. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini çevreye atmamaları. Türkiye'nin birçok yerinde bu kadar temiz mavi bayraklı bir plaj bulmak kolay değil. Görev yaptığım süre içinde birkaç kişiyi boğulmaktan kurtardım" dedi. (DHA)