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Halk TV Türkiye Yeni partinin binası belli oldu: Ustalar harıl harıl çalışıyor

Yeni partinin binası belli oldu: Ustalar harıl harıl çalışıyor

Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin isim patenti başvurusu ve İçişleri'ne yapılacak kuruluş başvurusu için geri sayım sürerken, parti binası da belli oldu. CHP Genel Merkezi'ne yakınlığıyla öne çıkan binada ustalar harıl harıl çalışıyor.

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CHP'deki mutlak butlan kararının ardından yeni parti hazırlıklarını hızlandıran seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in ekibi, kuruluş süreci için çalışmalarını sürdürüyor. Partiye ilişkin isim patenti başvurularının yapılmasının ardından kuruluş dilekçesinin de önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı'na sunulması beklenirken, Ankara'da kullanılabilecek parti binası seçenekleri de netleşmeye başladı.

YENİ PARTİNİN BİNASI BELLİ OLDU

Halk TV muhabiri Dilan Altürk'ün aktardığına göre, Ankara'nın Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bina, yeni parti için en güçlü seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak binanın kiralanmasına ilişkin kesin kararın henüz verilmediği, değerlendirmede farklı iki binanın daha bulunduğu ifade edildi.

Yeni partinin binası belli oldu: Ustalar harıl harıl çalışıyor - Resim : 1

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki binanın CHP Genel Merkezi'ne araçla yaklaşık 6 dakika uzaklıkta bulunması da dikkat çekti. Binaların yakınlığı CHP Lideri Özgür Özel'in polis müdahalesinin ardından Genel Merkez'den çıktığı zaman söylediği "Biz yeniden bu partiye yürüyerek geleceğiz" sözlerini akıllara getirdi.

USTALAR HARIL HARIL ÇALIŞIYOR

Binada bir süredir tadilat çalışmalarının sürdüğü, işçilerin son günlerde çalışma temposunu artırdığı belirtildi. İç düzenlemenin parti binası olarak kullanılacak şekilde hazırlandığı aktarılırken, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının istendiği kaydedildi.

Yeni partinin binası belli oldu: Ustalar harıl harıl çalışıyor - Resim : 2

Özel mülk olması nedeniyle binanın içinden görüntü alınmasına izin verilmediği de ifade edildi.

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CHP'li milletvekillerinin de binaya gelerek hazırlıkları yerinde incelediği öğrenildi.

Yeni partinin binası belli oldu: Ustalar harıl harıl çalışıyor - Resim : 4

HAZIRLIKLAR HIZLANDI

Aktarılan bilgilere göre, yeni parti için hazırlıklar sadece bina ile sınırlı değil. Özgür Özel'in bu hafta il başkanları, Parti Meclisi ve MYK üyeleriyle peş peşe toplantılar yapması beklenirken, parti tüzüğü, logo ve bayrak çalışmalarının da son aşamaya geldiği belirtildi.

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Parti adının "Yeni Parti" olmasının yüksek ihtimal olduğu ifade edilirken, kırmızı-beyaz renklerin kullanılacağı ancak mevcut CHP logosuna benzemeyen bir tasarımın tercih edileceği kaydedildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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