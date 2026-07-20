İktidarın süreç, seçim ve DEM Parti denklemini bozdu: Özgür Özel'in hamlesi konuşuluyor

AKP'nin İmralı süreci kapsamında hazırladığı çerçeve yasaya ilişkin takvimde yaşanan gecikme parti içinde de tartışma konusu oldu. TBMM'nin tatile girmeden önce düzenlemenin yasalaşmasını isteyen parti yöneticileri, sürecin uzamasının DEM Parti ile ilişkileri zorlaştırabileceğini değerlendiriyor.

Kulislerde, CHP lideri Özgür Özel'in olası yeni parti hamlesinin de iktidarın siyasi hesaplarını etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

İKTİDARIN SÜREÇ, SEÇİM VE DEM PARTİ DENKLEMİNİ BOZDU

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre, AKP yönetiminde yapılan değerlendirmelerde, çerçeve yasanın bu yasama döneminde çıkarılması konusunda görüş birliği bulunduğu belirtiliyor. Buna göre TBMM'nin en fazla ağustos başına kadar çalıştırılması ve çerçeve yasayla birlikte bekleyen üç teklifin de yasalaştırılması planlanıyor.

Parti içinde bazı milletvekillerinin Meclis çalışmalarına kısa süre ara verilmesini önerdiği, ancak okulların erken açılması ve takvim nedeniyle bu görüşe sıcak bakılmadığı ifade ediliyor.

Kulislerde dile getirilen değerlendirmelerde, düzenlemenin daha fazla gecikmesi halinde DEM Parti'nin sert bir muhalefet çizgisine yönelebileceği konuşuluyor. AKP'li bazı isimlerin, "Beklentiyi sürekli artırıp adım atmazsak inandırıcılığımız sorgulanır. DEM Parti yoğun muhalefete başlayabilir" görüşünü dile getirdiği belirtiliyor.

Aynı değerlendirmelerde, hazırlanacak çerçeve yasanın DEM Parti'nin tüm beklentilerini karşılamayacağı, bunun da siyasi dengeleri değiştirebileceği ifade ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN HAMLESİ KONUŞULUYOR

Kulislerde Özgür Özel'in yeni parti kurma ihtimalinin de AKP içinde değerlendirilen başlıklardan biri olduğu öne sürülüyor. İddialara göre parti yönetiminde, Özel'in yeni bir siyasi oluşuma yönelmesi halinde DEM Parti ile birlikte güçlü bir muhalefet bloku oluşabileceği yönünde analizler yapılıyor.

AKP içinde ayrıca DEM Parti'nin önümüzdeki dönemde "Türkiye partisi" kimliğini güçlendirebileceğine yönelik değerlendirmelerin de gündeme geldiği ifade ediliyor. Özgür Özel'in yeni parti kurmaması halinde ise DEM Parti'ye desteğin artabileceği yorumlarının yapıldığı belirtiliyor.

DOKUNULMAZLIKLARDA İKTİDARIN GÜNDEMİNDE

Öte yandan CHP yönetimi açısından dokunulmazlık dosyalarının da gündemde olduğu aktarılıyor. AKP yönetiminde, TBMM kapanıncaya kadar bu dosyalarla ilgili sürecin başlatılmaması yönünde görüş bulunduğu ifade edilirken, bazı isimlerin dokunulmazlıkların siyasi araç olarak kullanılmasına karşı çıktığı ancak karar merciinde yer almadıkları için bu görüşlerin temenni düzeyinde kaldığı belirtiliyor.

Kulislerde ayrıca, Özgür Özel'in özellikle taşradaki siyasi performansının AKP içinde dikkatle takip edildiği, son dönemdeki saha çalışmalarının parti yönetiminde değerlendirilen başlıklardan biri olduğu da öne sürülüyor. Bunun yanında TBMM Genel Sekreterliği görevine yapılacak yeni atamanın da Meclis kulislerinde konuşulan konular arasında yer aldığı belirtiliyor.