Özgür Özel yeni parti için harekete geçiyor: Bakanlığa kuruluş dilekçesi verilecek

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından gözler Yargıtay sürecine çevrilmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı 17 Temmuz'da Yargıtay'a ulaşırken, yüksek mahkemenin adli tatil öncesinde dosyayı ele almamasıyla birlikte seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni parti hazırlıkları netleşti.

BAKANLIĞA KURULUŞ DİLEKÇESİ VERİLECEK

Edinilen bilgilere göre, Özgür Özel'in daha önce dile getirdiği "Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız" sözlerinin ilk somut adımı 27 Temmuz Pazartesi günü atılacak. Özel'in öncülüğünde kurulacak partinin kuruluş dilekçesi aynı gün İçişleri Bakanlığı'na verilecek.

Kuruluş aşamasındaki partinin adının "Yeni Parti" olmasının planlandığı, Kurucular Kurulu'nun ise ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı ifade ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Kuruluş süreci öncesinde Özgür Özel'in yarın gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı'nda son kez kürsüye çıkması bekleniyor. Özel'in konuşmasında mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreci değerlendirmesi ve yeni döneme ilişkin mesajlar vermesi öngörülüyor.

Yeni parti hazırlıkları kapsamında bu hafta yoğun bir takvim de işletilecek. Özel'in grup toplantısının ardından seçilmiş CHP il başkanlarıyla bir araya geleceği, ertesi gün ise Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık edeceği belirtiliyor. Ayrıca hafta içinde milletvekilleriyle de görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yeni partinin resmen kurulmasının ardından TBMM'de geniş çaplı bir geçiş sürecinin yaşanacağı, ilk etapta en az 70 milletvekilinin yeni partiye katılmasının beklendiği ifade ediliyor. Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise parti yönetimi ve Meclis grubuna ilişkin takvimin kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.