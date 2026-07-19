Özgür Özel tarih vermişti! Kulisleri sallayan 'Yeni Parti' başvurusu ortaya çıktı

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurma hazırlıklarına dair yaptığı "Şimdilik 'Yeni Parti' diyelim" açıklamasının ardından, Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) dikkat çeken bir tescil başvurusu yapıldı. "Yeni Parti" ismiyle doğrudan yapılan bu resmi başvuru, Ankara kulislerindeki iddiaları hareketlendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL RESMİ ADIM İÇİN TARİH VERMİŞTİ

Söz konusu tescil hamlesinin arka planında, Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde kamoyuna yaptığı yeni parti hazırlığı açıklamaları yer alıyor. Kurulması beklenen olası yeni siyasi yapının takvimini ve hazırlık aşamasını paylaşan Özel, süreci şu sözlerle ilan etmişti:

"Şimdilik 'Yeni Parti' diyenim. İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı genel olarak. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Tüzük, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmî adımlar atılır."

TÜRKPATENT KAYITLARINDAKİ 17 TEMMUZ DETAYI

Özgür Özel’in işaret ettiği Temmuz ayı takvimi işlerken, tv100'de yer alan habere göre TÜRKPATENT resmi kayıtları, yeni parti ismi için resmi sürecin başladığını gösterdi. Kurum veri tabanına yansıyan bilgilere göre, doğrudan 'Yeni Parti' adıyla bir marka tescil başvurusu kayda geçti.

Resmi evraklarda yer alan veriler şu şekilde:

Marka İsim Kaydı: Yeni Parti

Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2026

Kayıt Dosya Numarası: 2026/092696

Siyaset kulislerinde bu tescil başvurusunun, Özel’in açıkladığı "isim belirginleşmeye başladı" ifadesinin somut bir adımı olduğu iddia edilirken, Özgür Özel cephesinden ya da kurumsal kaynaklardan henüz resmi bir doğrulama açıklaması gelmedi.

GEÇMİŞTEKİ TÜM 'YENİ PARTİ' BAŞVURULARI REDDEDİLMİŞTİ

TÜRKPATENT’in sistem arşivinde yapılan inceleme, bu isim için yapılan başvuruların geçmişini de ortaya çıkardı. Kurum kayıtlarına göre, 'Yeni Parti' ismiyle tescil almak için daha önce 2019, 2020 ve 2025 yıllarında da farklı faaliyet alanlarında başvurular gerçekleştirilmişti.

Ancak geçmiş yıllarda yapılan bu başvuruların tamamı TÜRKPATENT tarafından reddedilmişti. Özgür Özel’in yeni parti açıklamalarıyla aynı döneme denk gelen 17 Temmuz 2026 tarihli son başvurunun onaylanıp onaylanmayacağı ise siyasi gündemin takibindeki yerini koruyor.