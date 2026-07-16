12 bin yıl önce dev taşlarla mühürlenen sırlar odası ilk kez açılacak

Şanlıurfa sınırlarındaki neolitik dönemin kalbi Karahantepe'de heyecan verici yeni bir dönem başlıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük arkeoloji hamlesi olan Taş Tepeler Projesi bünyesinde sürdürülen kazılarda, üzeri tonlarca ağırlıktaki yassı taşlarla kapatılmış gizemli oda tamamen açılıyor.

ARKEOLOJİ DÜNYASI BU ODAYA KİLİTLENDİ

Arkeologlar bu yıl kazı mesaisini höyüğün tek bir noktasında yoğunlaştırma kararı aldı. Alanda 7 yıldır yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 250'nin üzerinde "T" biçimli dikili taş, çarpıcı insan heykelleri ve hayvan betimlemeleri gün yüzüne çıkarıldı.

Sezon sonuna kadar sürecek çalışmalarda asıl hedef, geçen yıl kısmen keşfedilen özel amaçlı dörtgen planlı yapı olacak. Uzmanlar, yapının köşesinde yer alan ve üstü devasa taşlarla mühürlenmiş odanın neolitik döneme dair ezberleri bozabileceğini belirtiyor.

GİRİŞİ DEV TAŞLARLA KAPATILDI

Çalışmaların merkezinde yer alan odanın, mekanın içine açılan bir kapısı bulunuyor. Yaklaşık 1 metrelik son derece dar bir dolguya açılan bu kapı yüzünden odanın içerisine girilerek kazı yapılması teknik olarak mümkün olmuyor.

Bu engeli aşmak isteyen kazı ekibi, odanın tavanını oluşturan devasa yassı taşları bu sezon tek tek kaldırarak yukarıdan içeriye girmeyi planlıyor. Bölgedeki koruma çatısı çalışmalarının da sezon sonunda tamamlanması hedefleniyor.

"BİZE BÜYÜK SÜRPRİZLER SUNACAK"

Çalışmalar hakkında konuşan Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, alanın her dönem ezber bozan sonuçlar verdiğini vurguluyor. Odayı kapatan taşları bu yıl tamamen kaldıracaklarını belirten Prof. Dr. Necmi Karul, şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu mekan zaten özel amaçlarla inşa edilmiş bir alan. Dolayısıyla o gizemli odanın da bize birtakım sürprizler sunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz."

(AA)