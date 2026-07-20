Öz kızını 43 yıl hizmetçi olarak çalıştırmış! DNA testiyle 1 milyarlık servete ortak oldu

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Resmi nikâhlı eşi İnci Üzmez'den üç çocuğu bulunan Niyazi Üzmez, 2022 yılında Turgutlu'daki bir restoranda yemek yedikleri sırada, yıllarca çevrenin "Bu çocuk sana ne kadar çok benziyor" dediği Kalbiye Sağlam'a gerçeği itiraf etti. Şu an 75 yaşında olan Sağlam, babalık davalarıyla bilinen avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. İş insanı Niyazi Üzmez, davanın açıldığı 2022 yılında 88 yaşında vefat etti. Yargı süreci kapsamında, Niyazi Üzmez'in cenazesi morgdayken doku örnekleri alındı. Mahkeme kararıyla anne Ümit Etyüzen'in de mezarı açılarak DNA testi için numune toplandı.