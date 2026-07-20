Öz kızını 43 yıl hizmetçi olarak çalıştırmış! DNA testiyle 1 milyarlık servete ortak oldu
Patronu tarafından hamile bırakılıp bekçiyle evlendirilen annenin kızı Kalbiye Sağlam, 43 yıl hizmetçi olarak çalıştığı milyarder işvereni Niyazi Üzmez'in öz babası olduğunu kanıtladı. Sağlam, yargı kararıyla 1 milyarlık servete ortak oldu.
Manisa'da 75 yaşındaki Kalbiye Sağlam, 43 yıl boyunca evlerinde ve işletmelerinde temizlikçi olarak çalıştığı patronu milyarder iş insanı Niyazi Üzmez'in öz kızı olduğunu yargı kararıyla kanıtladı. Hamile bırakılan annesinin susturularak fabrika bekçisiyle evlendirilmesiyle başlayan süreçte bir ömür hizmetçi olarak çalışan Sağlam, DNA testi sonucunda 1 milyar liralık servetin yasal varisi oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre Turgutlu ilçesinde 1950'li yıllarda başlayan süreç, o dönem 21 yaşında olan Ümit Etyüzen'in, henüz 16 yaşındaki Niyazi Üzmez'den hamile kalmasıyla başladı. Ümit Etyüzen, hamileliğinin ardından apar topar ailenin tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi.
İddiaya göre, doğan bebeği istemeyen Zorlukaya çocuğu dere kenarına bıraktı, ancak daha sonra geri alarak Ümit Etyüzen ile birlikte büyütme kararı aldı. Etyüzen, bebeğe Kalbiye ismini verdi ve çocuk Enver Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirildi.
Babası Hasan Üzmez ile birlikte tuğla fabrikasını işleten Niyazi Üzmez, Ümit Etyüzen'e "Bu gerçeği kimseye anlatmayın" diyerek yemin ettirdi. Ardından Etyüzen'i kendi fabrikalarında çay ve temizlik işlerinde çalışması için işe aldı. Eşi Enver Zorlukaya da aynı fabrikada bekçi olarak çalışmaya devam etti. Ümit ve Enver çifti, yıllarca fabrikanın bekçi evinde yaşamlarını sürdürdü.
Kalbiye Sağlam da büyüdüğünde annesi gibi Üzmez ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı. 14 yaşına geldiğinde evlendirilerek Manisa'ya taşındı. Ancak 28 yaşındayken eşi vefat etti. İki çocuğuyla dul kalan Sağlam, uzaktan akrabası olarak bildiği biyolojik babası Niyazi Üzmez'in yanına geri döndü. Kalbiye Sağlam; Niyazi Üzmez'in Turgutlu'daki evinde, dükkânında ve yaz aylarında Çeşme'deki yazlığında tam 43 yıl boyunca hizmetçi olarak çalıştı. Bu süreç devam ederken anne Ümit Etyüzen, 1996 yılında 66 yaşındayken hayatını kaybetti.
Resmi nikâhlı eşi İnci Üzmez'den üç çocuğu bulunan Niyazi Üzmez, 2022 yılında Turgutlu'daki bir restoranda yemek yedikleri sırada, yıllarca çevrenin "Bu çocuk sana ne kadar çok benziyor" dediği Kalbiye Sağlam'a gerçeği itiraf etti. Şu an 75 yaşında olan Sağlam, babalık davalarıyla bilinen avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. İş insanı Niyazi Üzmez, davanın açıldığı 2022 yılında 88 yaşında vefat etti. Yargı süreci kapsamında, Niyazi Üzmez'in cenazesi morgdayken doku örnekleri alındı. Mahkeme kararıyla anne Ümit Etyüzen'in de mezarı açılarak DNA testi için numune toplandı.
İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi sonucunda, Niyazi Üzmez'in yüzde 99,9 oranında Kalbiye Sağlam'ın biyolojik babası olduğu kesinleşti. Raporun ulaşmasının ardından Kalbiye Sağlam, Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'nde görülen babalık davasını kazandı. Kararla birlikte Üzmez soyadını alan Sağlam, Niyazi Üzmez'in nüfusuna dördüncü çocuk olarak geçti. Sağlam böylece; iş insanına ait iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da yer aldığı yaklaşık 1 milyar liralık servetin yasal ortaklarından biri oldu.