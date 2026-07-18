Yer yerinden oynayacak: Dünyanın en büyük rezervi bulundu

Çin'in Hunan eyaletinde yüzde 50 daha fazla üretim potansiyeli taşıyan ve 83 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen bin tonluk devasa bir altın yatağı keşfedildi. Uzmanlar bu rezervin küresel piyasaları kökten değiştireceğini ve Güney Afrika'nın elindeki dünya rekorunu kıracağını vurguluyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MADENİ OLUYOR

Çinli jeologların Hunan eyaletindeki Wangu altın madeni yakınlarında yaptığı sondaj çalışmalarında 40 yeni altın damarı tespit edildi. Yer altının 3 bin metre derinliğinde ulaşılan bu damarların toplamda bin metrik ton altın barındırdığı tahmin ediliyor. R

ezervin resmi olarak doğrulanması halinde 930 metrik ton kapasiteli Güney Afrika South Deep madeni tahtından inecek. Rezervin toplam finansal değerinin ise 83 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

TON BAŞINA 138 GRAM VERİM

Bölgede yapılan dijital modelleme ve yer altı analizleri madenin kalitesini de gözler önüne serdi. Cevher başına düşen ortalama altın verimi metrik ton başına 138 gram gibi rekor bir seviyede ölçüldü.

Bu yüksek verimlilik oranı çıkarma ve işleme maliyetlerini ciddi oranda düşürecek. Uzmanlar bölgede mikroskop bile kullanmadan çıplak gözle görülebilen altın parçacıklarına rastlandığına dikkat çekiyor.

KÜRESEL PİYASALARDA KARTLAR YENİDEN KARILACAK

Halihazırda dünyanın en büyük altın üreticisi konumunda bulunan Çin bu keşifle birlikte küresel altın piyasasındaki liderliğini perçinlemiş olacak. Jeologlar 3 bin metre derinliğin de altına inildiğinde daha büyük rezervlerin keşfedilebileceğine dair güçlü işaretler olduğunu vurguluyor.

Dünyada türünün ilk örneği sayılabilecek bu zenginlikteki yatağın küresel piyasalar üzerinde uzun vadeli ve geniş çaplı etkiler yaratması bekleniyor.