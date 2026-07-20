Fenerbahçe'de dev teklif sonrası Kerem Aktürkoğlu kararı verildi
Fenerbahçe yönetimi, Al Ahli'den gelen 35 milyon euroluk Kerem Aktürkoğlu teklifine sıcak baktığını oyuncuya bildirdi. Sarı-lacivertliler ayrılık halinde ilk olarak Marcus Rashford'ın kapısını çalacak.
Yeni sezon öncesi Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de kadrodan ayrılacak isimler için de çalışmalar devam ediyor.
YÖNETİM TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Fotomaç'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Al Ahli'nin Kerem Aktükoğlu için yapılan 35 milyon euroluk teklif hakkında kararını verdi. Kasaya sıcak para sokmak isteyen yönetim transfere olumlu baktığını Kerem Aktürkoğlu'na bildirdi.
AYRILIK HALİNDE İLK HEDEF MARCUS RASHFORD
Olası bir ayrılık için çalışma başlatan Fenerbahçe yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi belirledi. Listenin ilk sırasında Manchester United forması giyen Marcus Rashford olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe yönetimi, İngiliz kulübünün yüksek bonservis bedeli talep etmesi halinde kiralama formülünü masaya yatıracak.
14 GOL VE 14 ASİST KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Marcus Rashford, 49 maçta forma giydi. İngiliz futbolcu, 14 gol ve 14 asist kaydetti.