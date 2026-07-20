Son Dakika | CHP'li vekillerin dokunulmazlığı kaldırılacak mı? AKP'den açıklama geldi

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının şu an için TBMM gündeminde yer almadığını söyledi.

Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri programında konuşan Usta, son günlerde kamuoyunda yer alan "dokunulmazlıklar kısa süre içinde kaldırılacak" yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Usta, bu konuda Meclis'te herhangi bir komisyon çalışmasının bulunmadığını belirterek, dokunulmazlık sürecinin ancak savcılık tarafından hazırlanacak fezlekelerin TBMM'ye gönderilmesiyle başlayabileceğini ifade etti.

Gazetecilerin, iddianamede aynı isimlerin sıkça geçtiğini hatırlatması üzerine Usta, "Bu kişilerin yargılanması gerekiyorsa, delillerin savcılık tarafından ortaya konulmasının ardından fezlekeler hazırlanır ve Meclis'e gelir. Daha önce dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri oldu. Ancak bunun için öncelikle fezlekelerin gelmesi gerekiyor" dedi.

"ÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın aktardığına göre, "Bugünden yarına bir dokunulmazlık beklemiyoruz, doğru mu?" sorusuna Usta, "Bizim Meclis'te şu anda öyle bir gündemimiz yok" yanıtını verdi.

Meclis takvimine de değinen Usta, TBMM'nin temmuz sonu veya en geç ağustos başında tatile girmesinin planlandığını, bu süreçte yalnızca "Terörsüz Türkiye" başlığıyla olağanüstü bir toplantı yapılabileceğini söyledi. Usta, "Onun dışında Meclis gündemimize gelmiş bir dokunulmazlık dosyası bulunmuyor" ifadelerini kullandı.