Kalite rekor kırdı ama fiyatlar çakıldı: Kilosu 13 TL'ye kadar düştü

Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Amik Ovası'nda salçalık ve sofralık domates hasadı başladı. Tarım işçileri, 35 dereceyi bulan kavurucu sıcak altında sabahın erken saatlerinden öğleden sonraya kadar tarlada ter döküyor.

İşçiler her gün saat 05.00'te servis midibüsleriyle tarlalara gidiyor. Günde 8 saat süren mesainin karşılığı bin 100 TL yevmiye oluyor. İşçileri en çok zorlayan etken ise gün ortasında zirve yapan aşırı sıcaklar.

İŞÇİ BULMAK GİTGİDE ZORLAŞIYOR

İşçibaşı Mehmet İşçimen, zor çalışma koşulları nedeniyle işçi bulmakta güçlük çektiklerini belirtti. İşçimen, "Ovada çok işçiye ihtiyaç var. Aldıkları ücret yetersiz ama üretimi ve çiftçiyi de düşünmek lazım" dedi.

FİYATLAR PATATES VE SOĞANIN GERİSİNDE

Üretici Abdurrahman Alver, bu yıl ürün kalitesinin iyi olduğunu ancak domates fiyatlarının patates, soğan ve kavuna kıyasla düşük kaldığını söyledi.

Alver, "Amik Ovası'nda sofralık ve salçalık domates üretiyoruz. Hasat ay sonuna kadar sürecek. Günlük, sebze hali veya şehir dışından gelen tüccarların talebine göre hasat ediyoruz. Mahsul iyi, ürün kaliteli. Bugünlerde fiyatlar kilo başına 13-15 TL bandındadır" diye konuştu.

(DHA)