Son Dakika | Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in tutuklu kaldığı cezaevi değişti

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilen gazeteci ve belgesel yapımcısı Çiğdem Mater ile belgeselci ve hak savunucusu Mine Özerden’in cezaevi değiştirileceği öğrenildi.

T24’ün haberine göre; Mater ve Özerden, tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan İzmir’deki Şakran Cezaevi’ne sevk edilecek.

Mater ve Özerden, Gezi Parkı davasında “hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İki isim, Nisan 2022’den bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuluyordu.

HUKUKİ SÜREÇLERDE NEYDİ? NELER YAŞANMIŞTI?

Çiğdem Mater ve Mine Özerden’in Gezi davasındaki yargılama süreci 2019’da başladı. Mater, Gezi Parkı eylemlerini konu alan ancak çekilmeyen bir belgesel için finansman aramakla suçlandı. Özerden ise sivil toplum çalışmaları ve Gezi eylemleri sırasındaki faaliyetleri nedeniyle dosyada sanık olarak yer aldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Şubat 2020’de Mater ve Özerden’in de aralarında bulunduğu dokuz sanığın beraatine karar verdi. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 22 Ocak 2021’de beraat kararlarını bozdu. Dosya yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderildi.

Yeniden yapılan yargılama sonunda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022’de Mater ve Özerden’e “hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 18’er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, iki ismin de kararın ardından tutuklanmasına hükmetti. Duruşmaya katılmak için Almanya’dan Türkiye’ye dönen Mater, Özerden ile birlikte Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 28 Aralık 2022’de verilen cezaları hukuka uygun bularak onadı. Dosyanın taşındığı Yargıtay 3. Ceza Dairesi de Eylül 2023’te Mater ve Özerden’in 18’er yıllık hapis cezalarını onadı. Böylece iki isim hakkındaki hükümler kesinleşti.

Mater ve Özerden, Yargıtay kararının ardından Ekim 2023’te Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu