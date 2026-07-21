Amedspor'dan ayrılan Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Amedspor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan, ancak sezon başı kampına katılmayan ve yolların ayrılmasına karar verilen Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu.

Diagne, Amedspor'da kalmak istediğini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmuştu. Ancak teknik direktör Besnik Hasi'nin başka santrfor arayışları nedeniyle bu isteğinin gerçekleşmediği belirtildi.

Yeşil kırmızılı kulübün 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen yolların ayrılmasına karar verdiği Mbaye Diagne'nin yine Türkiye'de kalacağı ortaya çıktı.

BATMAN PETROLSPOR'A GİDİYOR

Haberde Diagne'nin TFF 1. Lig'in yeni takımı Batman Petrolspor'la anlaştığı ileri sürüldü.

Diagne, geçen sezon Amedspor Süper Lig'e çıkarken golleriyle takımı sırtlamıştı.

Senegalli futbolcu, 36 TFF 1. Lig maçında forma giyip 29 gol atmıştı.

34 yaşındaki futbolcu TFF 1. Lig'in gol kralı olmayı da başarmıştı.