Özgür Özel'in yeni partisine katılacak ilk il belediye başkanı belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında yeni parti kurulacağını açıklamasının ardından, partiye katılacağını duyuran ilk il belediye başkanı Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek oldu.

Malatya Hekimhan belediye başkanı Mehmet Şerif Yıldırım partiye katılacağını duyuran ilk ilçe belediye başkanıydı.

Erkek, yaptığı açıklamada Özgür Özel ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket edeceğini belirtti.

"TÜRKİYE İTTİFAKINI KURUYOR GENEL BAŞKANIMIZ"

Gazeteci Şaban Sevinç'e konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, sürecin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye İttifakını kuruyor Genel Başkanımız. Türkiye’nin tüm demokratları birleşecek. Bu bir onur, adalet, demokrasi, refah mücadelesi. Özgür Özel bu mücadelede asla yalnız yürümeyecek. Gençler, kadınlar, köylüler, emekliler…halk bu yolu açtı zaten, Özgür Özel önderlik ediyor."

"İLK İŞ MECLİS GRUBUMUZU TOPLAYIP KONUŞACAĞIZ"

Yeni partide yer alacağını net bir şekilde ifade eden Erkek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de Çanakkale Belediye Başkanı olarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte yürüyeceğim. Şimdi Çanakkale’ye dönüyorum. İlk iş meclis grubumuzu toplayıp birlikte Yeni Parti’ye katılmayı konuşacağız."