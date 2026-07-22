Halk TV Spor Ne muhteşemsiniz kızlar: Galibiyetle başladık

Ne muhteşemsiniz kızlar: Galibiyetle başladık Yunanistan'da estik, fırtına gibi girdik. İlk maçımızda Bulgaristan'ı devirdik. Ne muhteşemsiniz kızlar, galibiyetle başladık.

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