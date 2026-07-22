Ne muhteşemsiniz kızlar: Galibiyetle başladık
Yunanistan'da estik, fırtına gibi girdik. İlk maçımızda Bulgaristan'ı devirdik. Ne muhteşemsiniz kızlar, galibiyetle başladık.
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Yunanistan'da estik. Ne muhteşemsiniz kızlar, galibiyetle başladık.
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U16 Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı.
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Millilerimiz, 21-25 Temmuz tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın ilk maçında Bulgaristan'la karşı karşıya geldi.
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Kızlarımız rakibini 3-1 (25-20, 25-20, 22-25, 25-19) mağlup ederek turnuvaya galibiyet alarak başladı.
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Millilerimizin grup aşamasında kalan maçları şu şekilde:
22 Temmuz Çarşamba
15.00 Karadağ-Türkiye
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23 Temmuz Perşembe
15.00 Romanya-Türkiye
24 Temmuz Cuma
15.00 Sırbistan-Türkiye
25 Temmuz Cumartesi
20.00 Yunanistan-Türkiye