Fenerbahçeli yıldızlar arasında kavga çıktı: Birbirlerine girdiler

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Tecrübeli oyuncu paylaşımında, "Kariyerinde, biri benimle olmak üzere iki büyük kupa kazandın. Lube'nin sonrasında seni transfer etmesi de o sezon sayesindeydi. O kadar kötü ve kibirliydin ki kendi takımın bile sana artık katlanamıyordu. (Kimseyi zor durumda bırakmamak için isim vermeyeceğim.) Ama bunu dünyanın en iyi pasörlerinden biri bizzat söyledi. Sen sandığın gibi bir oyuncu değilsin. Biz aynı klasmanda değiliz, ufaklık. Karşılaştığımızda gelip benden özür dileyeceğini de çok iyi biliyorsun. O zamana kadar, şimdilik VNL'de kürsüye çıkmaya çalış. Senin için bu bile muazzam bir olay. Ve çok büyük bir başarı olur." ifadelerini kullandı.