Fenerbahçeli yıldızlar arasında kavga çıktı: Birbirlerine girdiler
Fenerbahçeli voleybolcu Adis Lagumdzija'nın takım arkadaşı Earvin Ngapeth ile ilgili yaptığı sözler sonrası Fransız yıldızdan sert yanıt geldi. İkili arasında tartışma çıktı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Fenerbahçe’nin başarılı pasör çaprazı Adis Lagumdzija ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Earvin Ngapeth arasında kavga çıktı.
Olay Adis Lagumdzija’nın Meridian Sport'a verdiği röportaj sonrası meydana geldi.
Eski takım arkadaşları Earvin Ngapeth ve Drzyzga hakkında konuşan milli yıldız, "İnsanlar hakkında kötü konuşmayı sevmem. Ama diğer oyuncular bizim hakkımızda kötü konuştular ve bazen cevap vermek zorunda kalıyoruz. Özellikle Polonyalı oyuncu (Drzyzga) ve Fransız oyuncu (Ngapeth). Bir felaket yarattılar. Sezon boyunca bizi aşağı çektiler ve sonunda sırf kendi derilerini kurtarmak için yaptığımız işe ve her şeye haksızlık eden açıklamalar yaptılar." dedi.
NGAPETH’İN YANITI GECİKMEDİ
Fransız pasör çaprazı Earvin Ngapeth, Lagumdzija’nın bu sözlerine kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Tecrübeli oyuncu paylaşımında, "Kariyerinde, biri benimle olmak üzere iki büyük kupa kazandın. Lube'nin sonrasında seni transfer etmesi de o sezon sayesindeydi. O kadar kötü ve kibirliydin ki kendi takımın bile sana artık katlanamıyordu. (Kimseyi zor durumda bırakmamak için isim vermeyeceğim.) Ama bunu dünyanın en iyi pasörlerinden biri bizzat söyledi. Sen sandığın gibi bir oyuncu değilsin. Biz aynı klasmanda değiliz, ufaklık. Karşılaştığımızda gelip benden özür dileyeceğini de çok iyi biliyorsun. O zamana kadar, şimdilik VNL'de kürsüye çıkmaya çalış. Senin için bu bile muazzam bir olay. Ve çok büyük bir başarı olur." ifadelerini kullandı.
NGAPETH HIZINI ALAMADI
Paylaşımlarına devam eden Ngapeth, Fenerbahçe’de kazandığı kupayla çekilen bir fotoğrafını Lagumdzija’yı etiketleyip paylaştı.
Daha sonra milli yıldızın bir fotoğrafının altına ‘’DM (Özel mesaj)’’ yazdı.
SİGARA İÇERKEN YAKALANMIŞTI
Fransız pasör çaprazı Ngapeth, geride bıraktığımız aylarda maç öncesi sigara içerken yakalanmış ve Fenerbahçe tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırmıştı.