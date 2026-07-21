72 yıllık Türk kulübünü almak için 200 milyon lira teklif ettiler

Bu sezon yaşadığı büyük mali kriz nedeniyle futbolcularını bir bir kaybeden Adanaspor, TFF 3. Lig'e düştü. Yeni sezon öncesi kulüpte büyük bir belirsizlik hakimken Turbeyler Grubu'ndan açıklama geldi.

200 MİLYON TL'YLE KULÜBÜ DEVRALMAYA HAZIRLAR

Grup yöneticileri yaptıkları basın açıklamasında kulübü almaya hazır olduklarını vurguladı. Turuncu-beyazlıların borcunun 140 milyon TL olduğunu belirten Turbeyler, 200 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Biz bu takımı borcuyla, harcıyla almaya hazırız. Bedeli ne olursa olsun almaya hazırız. Adanaspor'un borcunun 140 milyon TL olduğu açısından bir bilgilendirme bize geldi. Bu borcun hepsini kabullenmeye razı olduk. Ki kendisine bu mesajı da verdik. Kendisinin bize dönüş şekli şöyle oldu. Vereceğiz. Bekleyin.

"BORÇLARI ÖDEMEYE RAZIYIZ"

İyi şeyler olacak gibi geçiştirmeler oldu. Temsilcisiyle konuştuğumuz sorunun cevabı şu. 140 milyon borcu var bu kulübün dedim. Dedim kardeşim 140 milyon borcu varsa biz 200 milyon veriyoruz bu kulübe. Adanaspor kurtulur mu? Adanaspor çok rahat kurtulur. Sayın Ömer Çelik bakanımız istesin. Biz zaten bakanımızdan bir şey istemiyoruz. Bize desin ki biz bu borçları ödemeye razıyız.