MOBESE yok sanık 1 haftada serbest! 14 yaşındaki Işıl Öykü'nün ölümünde şok iddia

İstanbul'un Pendik ilçesinde 18 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’in ölümüne ilişkin, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Ö.F.B. hakkında dava açıldı. Olayın ardından tutuklanan Ö.F.B., vekâletini AKP MKYK Üyesi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fatih Sadullah Selman’a verdi ve 1 hafta sonra 'kaçma şüphesi olmadığı' gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ancak dava sürecinde Dinç ailesine ulaşan 5 yeni görgü tanığı, olay günü aracı kullanan kişinin sanık Ö.F.B. değil, yanındaki nişanlısı A.B. olduğunu ve kazanın ardından ikilinin yer değiştirdiğini ifade etti. BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre Dinç ailesi, bu görgü tanıklarının dinlenmesi ve gerekli incelemelerin yapılması talebiyle davanın en yakın tarihe çekilmesi için mahkemeye başvuracağını bildirdi.

MOBESE KAYITLARI YOK ADLİ TIP VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI ÇELİŞİYOR

Soruşturma ve yargılama sürecinde ortaya çıkan teknik detaylar ise dosyadaki çelişkileri derinleştiriyor. Olay gününe ait MOBESE kayıtlarının bulunmadığı dosyada, karakol ifadesinde tanık olarak dinlenen nişanlı A.B., 'aracı kullanan kişinin nişanlısı Ö.F.B. olduğunu, kendisinin de onun yanında oturduğunu' iddia etmişti.

Yargılama aşamasında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda sürücünün kusursuz olduğu değerlendirmesine yer verilirken, ailenin dosyaya sunduğu bağımsız bilirkişi raporu bambaşka gerçekleri ortaya koydu. Bağımsız raporda, 70 kilometre hız sınırının bulunduğu yolda aracın 94,40 kilometre hızla seyrettiği, kaza öncesinde veya sonrasında hiç fren yapmadığı ve Işıl Öykü Dinç’in yola çıkış noktası ile olay yerinin kaza krokisi ve görüntülerle uyuşmadığı tespit edildi.

AİLE DAVANIN OLASI KASTLA YÜRÜTÜLMESİNİ İSTİYOR

Duruşma tarihinin öne çekilmesiyle davada daha hızlı yol alınabileceğini belirten baba Yunus Dinç, sürecin baştan sona yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"En başından beri ısrarla belirttiğimiz ‘kadın şoför’ gerçeğinin kanıtlanabilmesi için, kadının sanık konumuna gelip gerekli olay yeri tatbikatlarının yapılması gerekmektedir. Bu dosyanın ‘olası kast’ ve cinayeti örtbas etmek suçlamalarıyla yürütülmesi gerekiyor. Artık basit bir taksirle ölüme sebebiyet verme davası değil bu. Sürecin farklı bir evreye geçmesi için duruşma tarihinin öne çekilmesi şart."