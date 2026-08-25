Filenin Sultanları'na Santarelli neden çok kızdı Zehra Güneş ne dedi: Her şey maçtan oldu
Filenin Sultanları Macaristan'ı 3-0 yendi, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı. Ama Santarelli çok kızdı. Zehra Güneş ne dedi? Filenin Sultanları'nda her şey maçtan sonra oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız; Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçte üç yaptı. Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü maçında Macaristan'ı 3-0 (26-24, 25-21, 25-14) mağlup etti.
Filenin Sultanları'na Santarelli neden çok kızdı Zehra Güneş ne dedi? Her şey maçtan sonra oldu.
Karşılaşmada en değerli oyuncu önceki 2 maçta olduğu gibi yine Melissa Vargas oldu. Melissa Vargas, karşılaşmayı 24 sayıyla tamamladı.
Milli oyuncu Cansu Özbay, rakip Türkiye olunca takımların karşılarına bambaşka bir motivasyonla çıktıklarını belirterek, "Sonuçta son Avrupa Şampiyonu olarak burada biz varız sahada. Ama sonuç olarak 3-0 kazanan biz olduğumuz için her seferinde çok mutluyum. Biz bu VNL başından beri tek hedefimiz vardı; oynadığımız tüm turnuvalarda kupaları kazanmak, kupayı almak. Bunun çok zor olduğunun farkındayız. Çok çalışmamız gerekiyor, çok üstüne koymamız gerekiyor. Ama tabii ki de her sporcunun hayalidir bence evinde Avrupa Şampiyonu olmak. Umuyorum bunu ülkemize yaşatabiliriz" dedi.
Ancak A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, 3-0'a rağmen mutlu olmadığını söyledi. Santarelli'nin açıklamaları şöyle:
"Bugün yüzümden de anlayacağınız üzere pek mutlu değilim. Mutlu değilim çünkü maça gerçekten çok kötü başladık. İstediğim şey bu değildi ve maçın ortasında biraz gerginleşmeye başladık. Oyuncularımdan her galibiyeti hak etmelerini ve her seferinde ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını istedim. Bugün bunu yapmadık ve bu hiç iyi bir şey değil. Oyuncularıma, takımıma kızmam gerektiğini düşünüyorum; çünkü onlardan istemem gereken şey bu."
"Bugün çok fazla iniş çıkış yaşadık. Uzun bir turnuva süresince bu normaldir ama umuyorum ki kendimizi geliştirebiliriz. Ne söylemek istediğimi kestirmek kolay değil çünkü zihniyetlerinde bir şeyleri değiştirmeye çalışmak için en iyisinin ne olacağını düşünmem gerekiyor. Şunu çok iyi biliyorum ve bu gerçekten doğru: Türk oyuncular ve Türkiye'nin mantalitesi, iyi bir motivasyona sahip olduğunda gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Benim onlara kazandırmak istediğim şey ise biraz daha farklı."
"Her zaman söylerim; en iyi takım, kendisiyle aynı seviyede olmayan, o kadar da güçlü olmayan daha zayıf bir rakibe karşı oynadığında da bu galibiyeti hak etmeli ve iyi voleybol oynamalıdır. Bugün ise çok fazla dalgalanma yaşadık. Uzun zamandır onlarla bu konu hakkında mücadele ediyorum. Bazen beni dinliyorlar, bazen ise bu daha zor oluyor. Bunun kolay olmadığını biliyorum."
"Böyle bir turnuva sırasında her maçta aynı açlıkla oynamak ve her seferinde en iyi performansı sahaya yansıtmak kolay değil. Umarım artık bazı şeyleri anlamışlardır, zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor."
Zehra Güneş ise rakibe göre durumların değiştiğini, sonraki maçlarda daha iyiye gitmeye çalışacaklarını söyledi. Zehra Güneş, şu ifadeleri kullandı:
"Oynadığımız 3 maçın her biri birbirinden farklıydı. Oyunun bazı bölümlerinde daha iyi performans gösterdik. Sadece yolumuza devam ediyoruz. Rakibe göre de bazı durumlar değişiyor. Çünkü örneğin bazı takımlar çok iyi servis atıyor, bazı takımlar çok iyi savunma yapıyor, bazı takımlar ise çok iyi mücadele ediyor. Böyle takımlara karşı oynarken biraz da sabırlı olmamız gerekiyor."
"Bence her maçta takım olarak kendi karakterimizi ve oyunumuzu farklı şekillerde gösteriyoruz. Ama şu ana kadar, bu maça kadar, gerçekten çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şimdi sırada Almanya ve Polonya maçlarımız var. Onlarda da daha iyiye gitmeye çalışacağız. Buradaki her takım gerçekten iyi takımlar ve seviyeleri oldukça yüksek. Önümüzde daha katetmemiz gereken çok maç var ve her gün daha da iyiye gitmeye çalışıyoruz."
"Üstelik kendi ülkemizde, evimizde, taraftarlarımızın önünde oynuyoruz. Burada gerçekten harika bir atmosfer var ve ne olursa olsun bizi destekliyorlar. Onlara gerçekten ihtiyacımız var. Muhtemelen bugün biraz zordu çünkü dün de oynamıştık ve üst üste iki gün bu tarz maçlar oynamak pek kolay değil, bunu söyleyebilirim. Ama taraftarlarımız ve her şey bize yardımcı oluyor. En iyi şekilde toparlanmaya ve performansımızı sahaya en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz."
Millilerimiz gruptaki dördüncü maçında 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da Almanya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları'nın ve A Grubu'ndaki kalan maçların programı şu şekilde:
25 Ağustos 2026
16.00 Macaristan-Almanya
19.00 Polonya-Slovenya
26 Ağustos 2026
16.00 Letonya-Slovenya
19.00 Türkiye-Almanya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
27 Ağustos 2026
16.00 Polonya-Almanya
19.00 Letonya-Macaristan
28 Ağustos 2026
16.00 Slovenya-Macaristan
19.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)