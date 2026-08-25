Filenin Sultanları'na Santarelli neden çok kızdı Zehra Güneş ne dedi: Her şey maçtan oldu

4 15

Milli oyuncu Cansu Özbay, rakip Türkiye olunca takımların karşılarına bambaşka bir motivasyonla çıktıklarını belirterek, "Sonuçta son Avrupa Şampiyonu olarak burada biz varız sahada. Ama sonuç olarak 3-0 kazanan biz olduğumuz için her seferinde çok mutluyum. Biz bu VNL başından beri tek hedefimiz vardı; oynadığımız tüm turnuvalarda kupaları kazanmak, kupayı almak. Bunun çok zor olduğunun farkındayız. Çok çalışmamız gerekiyor, çok üstüne koymamız gerekiyor. Ama tabii ki de her sporcunun hayalidir bence evinde Avrupa Şampiyonu olmak. Umuyorum bunu ülkemize yaşatabiliriz" dedi.