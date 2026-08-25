Galatasaray'a transfer müjdesini gece yarısı geldi: "Anlaştım geliyorum" dedi
Galatasaray'a transfer müjdesi gece yarısı geldi. Sarı kırmızılı yöneticilerin uzun süredir görüştüğü yıldız oyuncu "Anlaştım, geliyorum" dedi.
Galatasaray'a gece yarısı transfer müjdesi geldi. Sarı kırmızılı yöneticilerin uzun süredir görüştüğü yıldız oyuncu "Anlaştım, geliyorum" dedi.
Başkan Dursun Özbek, transfer yapmadığı konusundaki eleştirilere eylül ayını işaret etmişti. Eylül ayına bir kaç gün kala transfer gelişmeleri de hız kazandı.
Gazeteci Yiğit Sabuncuoğlu, 343 Youtube kanalında "Ismaila Sarr bugün de antrenmana çıkmadı. Maça çıkmamasının sakatlıkla falan hiç alakası yok. Oyuncu, Galatasaray’a gelmek istiyor. Artık sabote noktasına geldi" ifadelerini kullandı.
Ali Naci Küçük de Dici Futbol Youtube kanalında "Galatasaray için liste başı Ismaila Sarr. Sarr, artık Crystal Palace'ta bir hedefinin kalmadığını ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğini kulübüne iletti. Everton maçında oynamayan Sarr, bugünkü idmana da katılmadı. Senegalli yıldız kulübüne bir rest daha çekti" bilgilerini verdi.
Küçük, "Crystal Palace, Sarr için 60 milyon euro istiyor. Galatasaray ise son olarak bonuslarla 45-50 milyon euroya çıkabilecek bir teklif yaptı. Galatasaray'ın Sarr transferi için belirlediği son tarih ise perşembe akşamı" dedi.
Mario Lemina ile ilgili de konuşan Küçük, "Mario Lemina, imza attığı günden bu yana zaman zaman huzursuzluklar çıkarıyor. İlk Galatasaray'a geldiğinde, kardeşinin de ortak olduğu menajerlik anlaşmasıyla ilgili alacağı var. İlla 'onu verin' diye tutturmuş. Bir baskılama var orada. 'Lemina'yı sıfır zararla çıkartır mıyız?' diye bir düşünce var. Bu iddialar olunca takım arkadaşlarına 'Ben bir yere gitmiyorum, kalıyorum' demiş. Ama Galatasaray, bu hafta görüşme yapacak" diye konuştu.
Okan Buruk'un Leroy Sane'nin performansından memnun olmadığını ileri süren Küçük, "Sarr gelirse, Sane bu haliyle yedek kalır. Bu yaz Suudi Arabistan'dan teklif geldi ama Sane kalmak istedi. Transferin son günlerinde ayrılık ihtimali doğarsa sürpriz olmaz" iddiasında bulundu.
Galatasaray'a gece yarısı müjdeli haber ise Ermedin Demirovic'ten geldi. Demirovic'in "Galatasaray'la anlaştım, geliyorum" dediği ileri belirtildi.
Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, "Galatasaray, Stuttgart'la da anlaştı. Demirovic, 'Galatasaray'la anlaştım, transferim haftaya netleşecek.' diyor" ifadelerini kullandı.