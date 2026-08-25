Galatasaray'a transfer müjdesini gece yarısı geldi: "Anlaştım geliyorum" dedi

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Mario Lemina ile ilgili de konuşan Küçük, "Mario Lemina, imza attığı günden bu yana zaman zaman huzursuzluklar çıkarıyor. İlk Galatasaray'a geldiğinde, kardeşinin de ortak olduğu menajerlik anlaşmasıyla ilgili alacağı var. İlla 'onu verin' diye tutturmuş. Bir baskılama var orada. 'Lemina'yı sıfır zararla çıkartır mıyız?' diye bir düşünce var. Bu iddialar olunca takım arkadaşlarına 'Ben bir yere gitmiyorum, kalıyorum' demiş. Ama Galatasaray, bu hafta görüşme yapacak" diye konuştu.