Japonların araba sıcaklığını birkaç saniyede düşüren yöntemi

Yüksek sıcaklıklarda sürücüler ve yolcular için hayat kurtaran, basitliği ve etkinliğiyle şaşırtan bir yöntem internette hızla yayılıyor. Bunaltıcı sıcak hava dalgalarının etkili olduğu günlerde, ulaşım için araba kullananlar için Japonların uyguladığı bu zamansız yöntem büyük kolaylık sağlıyor.

Japonlar, arabaya binmeden ve henüz klimayı çalıştırmadan önce iç mekan sıcaklığını hızla düşürerek kabini çok daha etkili bir şekilde soğutmanın pratik bir yolunu kullanıyor.

YÖNTEM NASIL UYGULANIR?

Uygulama oldukça basit: Yapmanız gereken tek şey, aracın ön pencerelerinden birini sonuna kadar açmak. Ardından hemen karşı tarafa geçip, açık pencerenin çaprazındaki veya karşısındaki kapıyı birkaç saniye boyunca arka arkaya açıp kapatmak.

Bu yöntemin mantığı fizik kurallarına dayanıyor: Sıcak hava daha az yoğun olduğu için aracın iç kısmının üst tarafında birikme eğilimi gösterir. Tarif edilen bu pompalama hareketiyle, içeride hapsolan sıcak havanın dışarı tahliye edilmesi ve yerine dışarıdaki görece daha taze havanın girmesi kolaylaştırılır.

NE KADAR ETKİLİ?

Ancak bu yöntemi deneyen bazı sürücüler, araca bindiklerinde sıcaklıkta belirgin bir düşüş hissettiklerini söyleseler de, ortamın birdenbire 20 derece birden soğumadığını belirtiyorlar. Bunun sebebi; gösterge paneli, koltuklar ve direksiyon simidi gibi doğrudan güneşe maruz kalan yüzeylerin ısıyı emmiş olması ve içeriye ısı yaymaya devam etmesidir.

Dolayısıyla bu teknik, klimanın yükünü hafifleten harika bir ön soğutma adımı olsa da, tek başına uzun vadeli bir çözümden ziyade etkili bir geçici hazırlık adımıdır.