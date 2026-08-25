Halk TV Türkiye Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor

Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor Hatay'ın Yayladağı ilçesinde geçimini tütünle sağlayan üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya iniyor. Hasat edilen yapraklar kalitesini koruması için tek tek iğneden geçirilerek iplere diziliyor ve kurumaya bırakılıyor.

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