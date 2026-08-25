Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor

Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde geçimini tütünle sağlayan üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya iniyor. Hasat edilen yapraklar kalitesini koruması için tek tek iğneden geçirilerek iplere diziliyor ve kurumaya bırakılıyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:
Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor - Fotoğraf: 1
1 12

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde tütün üreticileri, hasat ettikleri yaprakları kurutma işlemine hazırlamak için sabahın erken saatlerinde tarlalara iniyor.

Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor - Fotoğraf: 2
2 12

Toplanan tütün yaprakları çuvallara doldurularak tarladan dizim alanlarına taşınıyor.

Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor - Fotoğraf: 3
3 12

Kadınlı erkekli çiftçi aileleri gölgelik alanlarda yan yana oturarak el emeğiyle dizim işine başlıyor.

Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor - Fotoğraf: 4
4 12

Yapraklar tek tek elde alınarak kalın iğnelerle ince iplere geçiriliyor.

Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor - Fotoğraf: 5
5 12

Her ipte yaklaşık 40-50 yaprak sıralanıyor ve yaprakların birbirine yapışmaması için aralarında boşluk bırakılıyor.

Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor - Fotoğraf: 6
6 12

Yayladağı'nda tütün üretimi kuşaktan kuşağa aktarılan bir geçim kaynağı olarak bölge ekonomisinde önemli bir yer tutuyor.

Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor - Fotoğraf: 7
7 12

Dizim sırasında yaprakların saplarından tutulması, yaprağın yırtılmaması ve kurutma kalitesinin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor - Fotoğraf: 8
8 12

İplere dizilen tütün yaprakları, tarlalarda ya da evlerin önlerinde kurulan ahşap asma düzeneklerine sıra sıra asılıyor.

Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor - Fotoğraf: 9
9 12

Güneş altında kurumaya bırakılan yapraklar sarıdan koyu kahverengiye dönen renk değişimiyle olgunlaşma sürecine giriyor.

Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor - Fotoğraf: 10
10 12

Kurutma aşaması ürünün aroma ve kalitesini belirleyen en kritik evrelerden birini oluşturuyor.

Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor - Fotoğraf: 11
11 12

Tütün dizimi tamamen el işçiliğine dayandığı için çiftçiler günde ortalama 10-12 saat çalışarak sezonun kısa süresinde işi yetiştirmeye çalışıyor.

Sabah tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor - Fotoğraf: 12
12 12

Yayladağı'nın tütün üreticileri, makineleşmenin ulaşamadığı bu geleneksel yöntemi her yıl aynı özenle sürdürüyor.

(AA)

Hatay Tarım Hasat
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro