Son Dakika | Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer CHP'den istifa etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 18 yıldır üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. Yüceer, kararını “seçilmiş iradenin yok sayılması” ve parti üyeleri ile örgütün iradesinin hiçe sayılması gerekçeleriyle açıkladı. Yüceer, bundan sonraki süreçte YENİ bir yola çıktığını belirtti.

“BU BENİM HAYATIMDA ALDIĞIM EN ZOR KARARLARDAN BİRİ”

CHP’den istifasını sosyal medya hesabından duyuran Yüceer, partiyle 18 yıllık geçmişine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"18 yıldır üyesi olduğum, birlikte mücadele ettiğim, birçok kademede emek verdiğim partimden, baba ocağımdan istemeden ve zorunlu olarak ayrılıyorum. Bu benim hayatımda aldığım en zor kararlardan biri.

Ancak bugün karşı karşıya olduğumuz mesele bir kişinin ya da bir grubun meselesi değildir. Mesele, seçilmiş iradenin yok sayılmasıdır. Mesele, yıllarca emek veren örgütümüz ve parti üyelerimizin iradesinin hiçe sayılmasıdır. Mesele, milletin sandıkta ortaya koyduğu açık talebin görmezden gelinmesidir.

Oysa bir siyasi partinin en büyük gücü üyeleri, örgütü, delegeleri ve sandıkta ortaya çıkan iradesidir.

Benim itirazım tam olarak bunadır. Butlan anlayışıyla örgütümüzün iradesine, üyelerimizin tercihine ve seçilmişlerin meşruiyetine gölge düşürülmesine sessiz kalmayacağım.

Benim için siyaset, kişilere, makamlara ya da koltuklara değil, ilkelere, değerlere ve milletin iradesine bağlılıktır. Örgütün, seçilmişlerin, üyelerin ve milletin iradesi yok sayılamaz.

Bugün 20 yıllık emeğimi, mücadelemi, yol arkadaşlarımı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbimde taşıyarak YENİ bir yola çıkıyorum.

Bu karar benim için bir vazgeçiş değil, inandığım değerleri, mücadeleyi ve hedefleri yaşatma kararıdır. Partimizin kuruluş ruhuna sahip çıkarak cumhuriyetimizin geleceği için yeni bir yola çıkıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, cumhuriyetimizin ışığında demokrasiye, hukuka, özgürlüğe ve milletin iradesine sahip çıkarak, geçmişten aldığımız güçle, geleceğe duyduğumuz inançla yeni ve güzel günlere hep birlikte yürüyoruz.

“Güzel günler gelmez bize, biz güzel günlere yürümedikçe.”

Bu nedenle bugün güzel günlere yürümeyi seçiyorum. Bu bir son değil, bir vazgeçiş hiç değil. Mücadeleyi yaşatma ve geleceğe taşıma kararıdır.

Dün olduğu gibi bugün de Atatürk’ün yolunda, demokrasinin yanında, milletin iradesinin arkasında olacağım.

Tekirdağıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğum, her zaman yolumu aydınlatacak.

Mavi gözlü şehrim için çalışmaya, hemşehrilerimin yanında ve sesi olmaya devam edeceğim. Tekirdağ’ın yarınları için mücadelemden vazgeçmeyeceğim.

Çünkü benim sevdam da, sorumluluğum da Tekirdağ Allah yardımcımız, yolumuz her daim açık olsun."