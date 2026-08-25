Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi Sarı - Lacivertli futbolculara söz verdi.
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Lyon ile oynanacak kritik rövanş maçı öncesinde takımla bir araya gelerek moral konuşması yaptı.
17 YILLIK HASRETİ BİTİRME KARARLILIĞI
Teknik heyete ve futbolculara duyduğu güveni açıkça dile getiren Yıldırım, kulübün 17 yıldır süren Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek için kararlı olduğunu ifade etti.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalınması durumunda yönetim olarak gerekli her adımı atacaklarını ve oyunculara hak ettikleri ödülü vereceklerini vurguladı.
Başkan Yıldırım'ın bu çıkışı, takım içinde motivasyonu artıran bir hamle olarak dikkat çekti ve Lyon maçı öncesi moralleri yükseltti.
ÖZEL PRİM PAKETİ DEVREDE
Şampiyonlar Ligi'ne uzun süredir katılamayan Fenerbahçe yönetimi, Lyon karşısında alınacak sonucun önemine binaen takıma özel bir prim düzenlemesi yapma kararı aldı.
Edinilen bilgilere göre kulüp yönetimi, maçın seyrine bağlı olarak bu rakamı 2 milyon Euro'nun üzerine çıkarabilecek esneklikte bir planlama yapmış durumda.
18 MİLYON EURO GELECEK
Lyon engelini aşması durumunda Fenerbahçe'nin doğrudan 18.62 milyon Euro tutarında Devler Ligi ayakbastı geliri elde edeceği açıklandı.
Bu rakam, kulübün önümüzdeki sezon bütçesi açısından da büyük önem taşıyor.
GARANTİ GELİR 23 MİLYON EURO'YA YAKLAŞIYOR
Play-off turuna yükselerek şimdiden 4.3 milyon Euro kazanan sarı-lacivertli kulübün, Lyon'u eleme durumunda toplam garanti gelirinin 22.92 milyon Euro seviyesine ulaşacağı belirtiliyor.
Bu tutarın lig aşamasındaki sportif performans ve yayın gelirleri eklendiğinde 40 milyon Euro bandına kadar yükselebileceği hesaplanıyor.
YÖNETİM TAM KADRO LYON'DA OLACAK
Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin eksiksiz şekilde Fransa'ya giderek takıma tribünden destek vereceği öğrenildi.
Yönetimin bu tam katılımı, kulüp içinde birlik ve beraberlik mesajı olarak yorumlanıyor.
MALİ AÇIDAN KRİTİK BİR EŞİK
Fenerbahçe'nin Lyon karşısında alacağı sonuç, yalnızca sportif anlamda değil mali tablo açısından da kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek nitelikte.
Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelirin, kulübün transfer planlaması ve bütçe dengesi üzerinde de belirleyici olacağı ifade ediliyor.