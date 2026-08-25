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Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi Sarı - Lacivertli futbolculara söz verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Lyon ile oynanacak kritik rövanş maçı öncesinde takımla bir araya gelerek moral konuşması yaptı.

Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi - Fotoğraf: 2
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17 YILLIK HASRETİ BİTİRME KARARLILIĞI

Teknik heyete ve futbolculara duyduğu güveni açıkça dile getiren Yıldırım, kulübün 17 yıldır süren Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek için kararlı olduğunu ifade etti.

Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi - Fotoğraf: 3
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Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalınması durumunda yönetim olarak gerekli her adımı atacaklarını ve oyunculara hak ettikleri ödülü vereceklerini vurguladı.

Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi - Fotoğraf: 4
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Başkan Yıldırım'ın bu çıkışı, takım içinde motivasyonu artıran bir hamle olarak dikkat çekti ve Lyon maçı öncesi moralleri yükseltti.

Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi - Fotoğraf: 5
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ÖZEL PRİM PAKETİ DEVREDE

Şampiyonlar Ligi'ne uzun süredir katılamayan Fenerbahçe yönetimi, Lyon karşısında alınacak sonucun önemine binaen takıma özel bir prim düzenlemesi yapma kararı aldı.

Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi - Fotoğraf: 6
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Edinilen bilgilere göre kulüp yönetimi, maçın seyrine bağlı olarak bu rakamı 2 milyon Euro'nun üzerine çıkarabilecek esneklikte bir planlama yapmış durumda.

Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi - Fotoğraf: 7
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18 MİLYON EURO GELECEK

Lyon engelini aşması durumunda Fenerbahçe'nin doğrudan 18.62 milyon Euro tutarında Devler Ligi ayakbastı geliri elde edeceği açıklandı.

Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi - Fotoğraf: 8
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Bu rakam, kulübün önümüzdeki sezon bütçesi açısından da büyük önem taşıyor.

Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi - Fotoğraf: 9
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GARANTİ GELİR 23 MİLYON EURO'YA YAKLAŞIYOR

Play-off turuna yükselerek şimdiden 4.3 milyon Euro kazanan sarı-lacivertli kulübün, Lyon'u eleme durumunda toplam garanti gelirinin 22.92 milyon Euro seviyesine ulaşacağı belirtiliyor.

Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi - Fotoğraf: 10
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Bu tutarın lig aşamasındaki sportif performans ve yayın gelirleri eklendiğinde 40 milyon Euro bandına kadar yükselebileceği hesaplanıyor.

Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi - Fotoğraf: 11
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YÖNETİM TAM KADRO LYON'DA OLACAK

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin eksiksiz şekilde Fransa'ya giderek takıma tribünden destek vereceği öğrenildi.

Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi - Fotoğraf: 12
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Yönetimin bu tam katılımı, kulüp içinde birlik ve beraberlik mesajı olarak yorumlanıyor.

Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi - Fotoğraf: 13
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MALİ AÇIDAN KRİTİK BİR EŞİK

Fenerbahçe'nin Lyon karşısında alacağı sonuç, yalnızca sportif anlamda değil mali tablo açısından da kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek nitelikte.

Aziz Yıldırım Lyon maçı öncesi söz verdi - Fotoğraf: 14
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Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelirin, kulübün transfer planlaması ve bütçe dengesi üzerinde de belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe Aziz Yıldırım
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