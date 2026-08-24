TFF'den Trossard'ın pozisyonu için açıklama: VAR'ın neden devreye girmediği belli oldu

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a tek golle mağlup oldu. Siyah-beyazlıların 6 maçlık galibiyet serisi sona ererken Trossard'ın yerde kaldığı pozisyon tartışmalara sebep oldu.

TROSSARD'IN YERDE KALDIĞI POZİSYON BEŞİKTAŞ'I İSYAN ETTİRDİ

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Leandro Trossard, Alanyasporlu Fidan Aliti'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Siyah-beyazlılar kırmızı kart beklediği pozisyonda Adnan Deniz Kayatepe oyunu devam ettirdi. VAR'ın neden devreye girmediği eleştirileri üzerine MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan açıklama geldi.

UEFA'NIN YENİ KURALLARINI İŞARET ETTİ

Taner Karaman'a konuşan Ferhat Gündoğdu pozisyonun kırmızı kart gerektirdiğini kabul ederken VAR'ın yeni kurallar nedeniyle devreye girmediği belirtti.

Gündoğdu, "Pozisyonda kart gerekiyor. Ama neden VAR devreye girmedi? Bariz bir tokat hamlesi bariz bir kırmızı kart yok. Sıyırdı mı tokatladı mı.. İşin yorum kısmı devreye giriyor. Yeni talimatlarda UEFA ‘yorum arz eden bir hamlede VAR devreye girmez’ diyor. Bu nedenle VAR müdahale etmedi” dedi.