Halk TV Türkiye Keneyle mücadele için asker gibi yetiştiriliyorlar: Orduları 235 bin kişi oldu

Keneyle mücadele için asker gibi yetiştiriliyorlar: Orduları 235 bin kişi oldu Malatya'daki Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'nda 14 yılda 234 bin 600 keklik üretildi. "Keneyle mücadele ordusu" olarak anılan kınalı keklikler 8 ilde doğaya salınarak zararlı böcek popülasyonunu biyolojik yollarla kontrol altına alıyor.

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