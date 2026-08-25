Keneyle mücadele için asker gibi yetiştiriliyorlar: Orduları 235 bin kişi oldu
Malatya'daki Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'nda 14 yılda 234 bin 600 keklik üretildi. "Keneyle mücadele ordusu" olarak anılan kınalı keklikler 8 ilde doğaya salınarak zararlı böcek popülasyonunu biyolojik yollarla kontrol altına alıyor.
Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü, kene ve zararlı böceklerin popülasyonunu azaltmak amacıyla 2012 yılında İnönü Üniversitesi yerleşkesinde Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'nu kurdu.
36 dekarlık bir alanda faaliyet gösteren istasyonun yıllık üretim kapasitesi 10 bin kekliğe ulaşıyor. Kurulduğu günden bu yana istasyonda toplam 234 bin 600 kınalı keklik üretildi.
"Türkiye'nin keneyle mücadele ordusu" olarak anılan kınalı keklikler, Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı kapsamında belirlenen sahalarda doğaya salınıyor.
Kekliklerin kene üzerindeki etkisi beslenme biyolojisinden kaynaklanıyor. Özellikle 0-3 aylık yavru döneminde "palaz" olarak adlandırılan keklikler, yüksek protein ihtiyacı nedeniyle yoğun miktarda böcek tüketiyor.
Palaz dönemindeki keklikler doğada bulabildikleri kene, karınca, böcek larvası, örümcek ve çekirge gibi canlıları besin olarak tüketerek zararlı popülasyonunu doğal yollarla kontrol altına alıyor.
Üretilen keklikler Kayseri, Ağrı, Iğdır, Denizli, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çok sayıda ilde doğayla buluştu.
İstasyonda bu yıl 6 bin kınalı keklik yetiştirildi. Bunlardan 300'ü Malatya'da, geri kalanı ise çeşitli illerde doğaya salındı.
Keklikler doğaya salınmadan önce antiparaziter ilaçlama uygulamasından geçiriliyor. Bu işlemle bit, kene ve parazitlerin hayvanlara yapışması engelleniyor.
Kınalı keklikler kene dışında tarımsal zararlılarla da mücadele ederek kimyasal ilaç kullanımının azalmasına dolaylı katkı sağlıyor.
Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal, "Kekliklerin kene üzerindeki etkisi, kekliğin beslenme biyolojisinden kaynaklanmaktadır. Kınalı keklikler 0-3 aylık yavru döneminde yüksek protein ihtiyacı nedeniyle doğada bulabildikleri karınca, böcek larvaları, örümcek, çekirge ve keneleri tüketir" diyor.
Öcal, "Gerçekleştirdiğimiz bu salımlar, kenelerin yanı sıra çeşitli zararlı böceklere karşı yürütülen biyolojik mücadeleye de katkı sağlıyor. Ayrıca, aynı kanatlılar tarımsal zararlılarla da mücadele ederek kimyasal ilaç kullanımının azalmasına katkı sağlar" diye ekliyor.
İstasyon, Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı çerçevesinde üretimini sürdürürken kınalı keklikler Türkiye genelinde hem ekolojik dengenin korunmasında hem de yaban hayatının desteklenmesinde kritik bir işlev görüyor.
(AA)