İBB davasında 2. celsenin 5. günü! İşte sanıkların savunmaları
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 414 sanığın yargılandığı İBB davasında ikinci celsenin beşinci günü Silivri'de başlayacak.
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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü İBB davasının ikinci celsesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında inşa edilen yeni duruşma salonunda beşinci gününde devam edecek. Beşinci günde de sanık savunmaları alınacak.
İkinci celsenin dördüncü gününde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, itirafçı Adem Kameroğlu’na, “Ben sizi tehdit ettim mi?” diye sordu. Kameroğlu, “Sizin direkt tehdidiniz söz konusu değil. Biz bunu yapmak zorunda olduğumuzu hissettik” dedi.
Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinde yaşananları anbean aktarıyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi