Kilitli fay 15 milimetre kaydı! Osman Bektaş İstanbul depremi için yeni senaryoyu açıkladı
Prof. Dr. Osman Bektaş, fay hareketlerine ilişkin yeni verileri paylaşarak İstanbul depremi için yeni senaryoyu açıkladı. Bektaş, Kumburgaz fayının yılda 15 milimetre kaydığını belirtirken depremin büyüklüğü de azalabileceğini de söyledi.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki fay hareketlerine ilişkin yeni bilimsel verileri değerlendirerek İstanbul depremi için yeni senaryoyu açıkladı. Kumburgaz Havzası batısındaki fayın yılda 15 milimetre kaydığını belirten Bektaş, bu hareketin olası depremin büyüklüğünü etkileyebileceğini ifade etti.
EGU 2026’da sunulan denizaltı akustik (ses dalgaları) ölçüm sonuçlarına değinen Bektaş, kilitli olduğu var sayılan fay hattındaki son durumu değerlendirdi.
KİLİTLİ FAY 15 MİLİMETRE KAYDI!
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, Kumburgaz Havzası batısında kilitli olduğu değerlendirilen fayın yılda 15 mm hızla yavaşça kaydığını (creep) belirtti.
Fayın zemin yapısına dikkat çeken Bektaş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"8 km kalınlığındaki yumuşak sediman örtüsü fayın hareketini emdiği için derin creep oranı ölçülenden daha yüksek olabilir."
İSTANBUL DEPREMİ İÇİN YENİ SENARYOYU AÇIKLADI
İstanbul'un batısındaki bu derin sürünme hareketinin enerji birikimini doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Bektaş, beklenen deprem büyüklüğüne dair yeni senaryoyu şu sözlerle açıkladı:
"İstanbul batısındaki derin sürünme devasa bir deprem enerjisi (sismik moment) birikimini engelleyeceği için deprem büyüklüğü de azalabilir (M6+)."