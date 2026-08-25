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Halk TV Türkiye Kilitli fay 15 milimetre kaydı! Osman Bektaş İstanbul depremi için yeni senaryoyu açıkladı

Kilitli fay 15 milimetre kaydı! Osman Bektaş İstanbul depremi için yeni senaryoyu açıkladı

Prof. Dr. Osman Bektaş, fay hareketlerine ilişkin yeni verileri paylaşarak İstanbul depremi için yeni senaryoyu açıkladı. Bektaş, Kumburgaz fayının yılda 15 milimetre kaydığını belirtirken depremin büyüklüğü de azalabileceğini de söyledi.

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Kilitli fay 15 milimetre kaydı! Osman Bektaş İstanbul depremi için yeni senaryoyu açıkladı
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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki fay hareketlerine ilişkin yeni bilimsel verileri değerlendirerek İstanbul depremi için yeni senaryoyu açıkladı. Kumburgaz Havzası batısındaki fayın yılda 15 milimetre kaydığını belirten Bektaş, bu hareketin olası depremin büyüklüğünü etkileyebileceğini ifade etti.

EGU 2026’da sunulan denizaltı akustik (ses dalgaları) ölçüm sonuçlarına değinen Bektaş, kilitli olduğu var sayılan fay hattındaki son durumu değerlendirdi.

Kilitli fay 15 milimetre kaydı! Osman Bektaş İstanbul depremi için yeni senaryoyu açıkladı - Resim : 1

KİLİTLİ FAY 15 MİLİMETRE KAYDI!

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, Kumburgaz Havzası batısında kilitli olduğu değerlendirilen fayın yılda 15 mm hızla yavaşça kaydığını (creep) belirtti.

Fayın zemin yapısına dikkat çeken Bektaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"8 km kalınlığındaki yumuşak sediman örtüsü fayın hareketini emdiği için derin creep oranı ölçülenden daha yüksek olabilir."

Kilitli fay 15 milimetre kaydı! Osman Bektaş İstanbul depremi için yeni senaryoyu açıkladı - Resim : 2

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İSTANBUL DEPREMİ İÇİN YENİ SENARYOYU AÇIKLADI

İstanbul'un batısındaki bu derin sürünme hareketinin enerji birikimini doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Bektaş, beklenen deprem büyüklüğüne dair yeni senaryoyu şu sözlerle açıkladı:

"İstanbul batısındaki derin sürünme devasa bir deprem enerjisi (sismik moment) birikimini engelleyeceği için deprem büyüklüğü de azalabilir (M6+)."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul İstanbul Deprem Osman Bektaş
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