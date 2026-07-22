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Halk TV Spor "Salah da Salah" derken Beşiktaş'ın çok gizli transfer listesi sızdırıldı: 3 yıldız daha

"Salah da Salah" derken Beşiktaş'ın çok gizli transfer listesi sızdırıldı: 3 yıldız daha

Beşiktaş'ta günlerdir "Salah da Salah" denirken, çok gizli tutulan transfer listesi de sızdırıldı. Siyah beyazlıların 3 yıldız için daha girişimlerini sürdürdükleri ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
"Salah da Salah" derken Beşiktaş'ın çok gizli transfer listesi sızdırıldı: 3 yıldız daha - Fotoğraf: 1
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Beşiktaş günlerdir Salah transferiyle yatıyor, Salah transferiyle kalkıyor. Siyah beyazlılar "Salah da Salah" derken, çok gizli transfer listesi de sızdırıldı. Listede 3 yıldız ismin daha bulunduğu belirtildi.

"Salah da Salah" derken Beşiktaş'ın çok gizli transfer listesi sızdırıldı: 3 yıldız daha - Fotoğraf: 2
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Beşiktaş'ın ilk hedef olarak belirlediği Mohamed Salah için girişimleri sürüyor. Salah'la anlaşmanın sağlandığı, menajerinin ilk etapta talep ettiği ücreti artırması üzerine transferin bitirilemediği belirtilmişti.

"Salah da Salah" derken Beşiktaş'ın çok gizli transfer listesi sızdırıldı: 3 yıldız daha - Fotoğraf: 3
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Sabah'taki habere göre; Salah'la yüzyüze yapılan görüşmede sorun çıkmadı. Menajerin ise talep ettiği 6 milyon euroluk payda indirim yapmasının beklendiği ifade edildi.

"Salah da Salah" derken Beşiktaş'ın çok gizli transfer listesi sızdırıldı: 3 yıldız daha - Fotoğraf: 4
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Başkan Serdal Adalı'nın Salah transferini bitirmeye çalışırken, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun istediği 3 isim için de çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

"Salah da Salah" derken Beşiktaş'ın çok gizli transfer listesi sızdırıldı: 3 yıldız daha - Fotoğraf: 5
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Italiano'nun listesindeki isimlerden Brezilyalı Igor, İngiltere'nin Brighton takımında forma giyiyor. 28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Fiorentina'da çalıştığı dönemde Italiano'nun kadrosunda yer alıyordu.

"Salah da Salah" derken Beşiktaş'ın çok gizli transfer listesi sızdırıldı: 3 yıldız daha - Fotoğraf: 6
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Diğer isim ise İngiltere'nin Newcastle United takımından orta saha oyuncusu Joseph Willock. 26 yaşındaki oyuncu orta sahada görev yapıyor.

"Salah da Salah" derken Beşiktaş'ın çok gizli transfer listesi sızdırıldı: 3 yıldız daha - Fotoğraf: 7
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Italiano'nun istediği 3. futbolcunun Almanya'nın Leipzig takımından 22 yaşındaki Belçikalı Johan Bakayoko olduğu ileri sürüldü. Bakayoko sağ kanatta yer alıyor.

Beşiktaş Transfer Serdal Adalı Vincenzo Italiano
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