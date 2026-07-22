Halk TV Spor "Salah da Salah" derken Beşiktaş'ın çok gizli transfer listesi sızdırıldı: 3 yıldız daha

"Salah da Salah" derken Beşiktaş'ın çok gizli transfer listesi sızdırıldı: 3 yıldız daha Beşiktaş'ta günlerdir "Salah da Salah" denirken, çok gizli tutulan transfer listesi de sızdırıldı. Siyah beyazlıların 3 yıldız için daha girişimlerini sürdürdükleri ortaya çıktı.

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