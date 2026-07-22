"Salah da Salah" derken Beşiktaş'ın çok gizli transfer listesi sızdırıldı: 3 yıldız daha
Beşiktaş'ta günlerdir "Salah da Salah" denirken, çok gizli tutulan transfer listesi de sızdırıldı. Siyah beyazlıların 3 yıldız için daha girişimlerini sürdürdükleri ortaya çıktı.
Beşiktaş günlerdir Salah transferiyle yatıyor, Salah transferiyle kalkıyor. Siyah beyazlılar "Salah da Salah" derken, çok gizli transfer listesi de sızdırıldı. Listede 3 yıldız ismin daha bulunduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın ilk hedef olarak belirlediği Mohamed Salah için girişimleri sürüyor. Salah'la anlaşmanın sağlandığı, menajerinin ilk etapta talep ettiği ücreti artırması üzerine transferin bitirilemediği belirtilmişti.
Sabah'taki habere göre; Salah'la yüzyüze yapılan görüşmede sorun çıkmadı. Menajerin ise talep ettiği 6 milyon euroluk payda indirim yapmasının beklendiği ifade edildi.
Başkan Serdal Adalı'nın Salah transferini bitirmeye çalışırken, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun istediği 3 isim için de çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Italiano'nun listesindeki isimlerden Brezilyalı Igor, İngiltere'nin Brighton takımında forma giyiyor. 28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Fiorentina'da çalıştığı dönemde Italiano'nun kadrosunda yer alıyordu.
Diğer isim ise İngiltere'nin Newcastle United takımından orta saha oyuncusu Joseph Willock. 26 yaşındaki oyuncu orta sahada görev yapıyor.
Italiano'nun istediği 3. futbolcunun Almanya'nın Leipzig takımından 22 yaşındaki Belçikalı Johan Bakayoko olduğu ileri sürüldü. Bakayoko sağ kanatta yer alıyor.